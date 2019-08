Cosa vedere a Noto

Pochi luoghi rimangono nel cuore come Noto, città della Sicilia orientale in provincia di Siracusa conosciuta come la capitale del barocco italiano. Il suo centro storico sprizza meraviglia da ogni centimetro quadrato tanto che, nel 2002, è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Camminare per le sue vie, ammirare i suoi palazzi, sostare di fronte le chiese e l’imponente cattedrale, mangiare la cucina tipica nei ristoranti migliori per fare scorpacciate: Noto è questo e molto di più, una meta ideale in ogni periodo dell’anno, tanto in estate quanto in autunno, primavera e, perché no, anche in inverno per un affascinante week end di storia e cultura.

Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte le tappe fondamentali da vedere durante un soggiorno a Noto, che sia lungo o una breve toccata e fuga di qualche giorno.