Cuociuova: come funzionano e marche migliori

I cuociuova elettrici sono sempre più comuni nelle nostre cucine, e DireDonna vi offre una selezioni delle marche migliori e vi spiega come funzionano.

Le uova sono un elemento base nella dieta mediterranea, piacciono quasi a tutti e fanno molto bene alla nostra salute se mangiate nella quantità giusta e cotte nel modo ottimale.

Ecco perché alle classiche padelle si alterna sempre di più il cuociuova.

Il cuociuova serve per cuocere più uova alla volta, soprattutto alla coque e sode. Le caratteristiche differenziano i vari modelli tecnicamente e strutturalmente.

Questo piccolo elettrodomestico si divide in elettrico, a batterie e da forno a microonde, anche se i modelli più acquistati sono quelli elettrici.

Basta solo inserire il serbatoio di acqua, adagiare le uova, riporre il coperchio e in pochi minuti saranno pronte. Le varie funzioni possono permettervi di decidere la cottura interna dell’uovo. Quelli a batteria o da forno a microonde solitamente possono contenere solo un uovo e hanno design simpatici e compatti.

I migliori modelli e marche di cuociuova

Vediamo insieme una scelta dei migliori modelli e marche di cuociuova, valutando le recensioni dei clienti Amazon.

Cuisinart CEC10E Cuociuova

Cuoce fino a 10 uova alla volta, con una potenza massima di 600W. Grazie ai suoi vari accessori può cuocere alla coque, uova sode, fritte e omelette.

Pro : il più acquistato

: il più acquistato Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 49,90 euro

La nostra scelta: il modello migliore sul mercato, cuoce le uova in tutti i modi più classici in un solo elettrodomestico.

Severin EK 3156 Cuociuova Automatico

La sua potenza massima è di 400W, e abbiamo davanti un ottimo prodotto di qualità al prezzo giusto. Ha un interruttore termico di sicurezza, il dosatore dell’acqua con fora uova e coperchio trasparente incernierato.

Pro : il miglior rapporto qualità-prezzo

: il miglior rapporto qualità-prezzo Contro: non fa le uova alla coque

Prezzo consigliato: 39,99 euro

Arendo Cuociuova compatto

Comodo, occupa poco spazio, e cuoce tre uova alla volta. La sua potenza è di 210W, e la cottura molto veloce. Questo modello è fornito di punta forauova.

Pro : a cottura ultimata un suono segnala di estrarre le uova

: a cottura ultimata un suono segnala di estrarre le uova Contro: alcuni clienti Amazon sostengono che il prodotto non abbia longevità

Prezzo consigliato: 21,85 euro

Stovetop Cuociuova in silicone

Si tratta di piccole tazze in silicone per uso alimentare, da utilizzare in pentola, in padella o nel forno a microonde. Sono eco-friendly e non tossiche.

Pro : utilizzabile in ogni tipo di casseruola

: utilizzabile in ogni tipo di casseruola Contro: preferibile ungere con l’olio

Prezzo consigliato: 7,84 euro

Kitchen Craft Cuociuova singolo

Come illustrato già dal nome, questo cuociuova provvede a un solo uovo alla volta. Realizzato in porcellana, ha il coperchio in acciaio inox. Si lava solo a mano, ha un anello per estrarre l’uovo.

Pro : adatto a chi deve cuocere un singolo uovo per uso immediato

: adatto a chi deve cuocere un singolo uovo per uso immediato Contro: l’anello si stacca molto facilmente a detta delle recensioni Amazon

Prezzo consigliato: 11,86 euro

Astarc Egg Cooker

Comodo per il vostro forno a microonde, questo cuociuova a forma di cuore permette quattro cotture alla volta. Ideale per frittatine, omelette e uova fritte, è possibile altri ingredienti alla preparazione.

Pro : il più comodo per i microonde

: il più comodo per i microonde Contro: non ci sono recensioni al momento

Prezzo consigliato: 11,99 euro

