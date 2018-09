La settimana della moda di Milano è alle porte e cominciano le prime indiscrezioni in fatto di sfilate: le collezioni Emporio Armani uomo e donna per la moda Primavera Estate 2019 saranno presentate il 20 settembre all’hangar dell’aeroporto di Milano Linate, che viene aperto per la prima volta al mondo del fashion.

Emporio Armani Boarding, come è stato battezzato l’evento, si concluderà con la performance di una pop star internazionale, la cui identità è ancora top secret.

“L’aeroporto è un luogo dal grande potere simbolico: senza barriere, rappresenta l’apertura verso l’esterno, verso il mondo. È il luogo di partenza per conoscere e scoprire, e al quale si torna dopo aver vissuto innumerevoli avventure. Mi piaceva l’idea di organizzare l’evento proprio nello stesso hangar sul quale dal 1996 campeggia la scritta Emporio Armani, sormontata dall’inconfondibile logo dell’aquila: un’immagine iconica che accompagna e accoglie le migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo in città. È uno spazio perfetto per Emporio Armani che possiede uno spirito intraprendente e libero e che riafferma così la propria essenza, con il suo linguaggio contemporaneo“, ha dichiarato Giorgio Armani all’agenzia Ansa.

#EABoarding will be held at the Linate Airport in Milan on Thursday 20th September. The event and show will comprise both the men’s and the women’s #EmporioArmani SS19 collections. Photo credits: Jean Marie Périer pic.twitter.com/odZV9TVILL — Emporio Armani (@emporioarmani) 7 settembre 2018

L’evento prevede la partecipazione di 2.300 invitati: il pubblico potrà accedere all’hangar attraverso un contest speciale che si svolgerà come un gioco in tutta la città. I primi cento estratti, tra coloro che avranno raccolto i timbri in un apposito passaporto, potranno prendere parte alla serata.

Il contest è anticipato da una campagna di affissioni e dalla personalizzazione dell’aeroporto di Linate, di tram e autobus in tutta la città, ed è accompagnato da una capsule collection Emporio Armani Boarding: felpe, T-shirt e accessori a tema, in vendita dal 13 settembre, in occasione della Vogue for Milano2018.