Le nudità di Alessandra Ambrosio, la bellezza eterea di Elle Fanning, l’inossidabile eleganza di Carla Bruni: non deludono i look della seconda giornata del Festival di Cannes 2019, immancabili catalizzatori dei flash dei fotografi sul red carpet.

Il giorno due della kermesse dedicata al cinema, sulla Croisette fino al 25 maggio, ha visto fuori dalle sale le proteste degli attivisti contro i bombardamenti sugli ospedali nei teatri di guerra e le polemiche ancora accese per la petizione di alcuni gruppi di femministe contro la Palma d’oro alla carriera ad Alain Delon.

Polemica su cui, dalle pagine de La Repubblica, interviene anche Natalia Aspesi: “Sì, è odioso, ma giù le mani da Delon“, si legge sulle pagine del quotidiano. Scrive la giornalista: “La sua bellezza dolce e virile, nei suoi vent’anni, ci commuoveva, ci aiutava a non rassegnarci a maschi che non ci piacevano, Rocco di Rocco e i suoi fratelli di Visconti ci rendeva più sensibili ai meno fortunati, Tancredi di Il Gattopardo di Visconti ci trascinava nella Storia italiana a noi sconosciuta“.

Se guerra e sessismo tengono banco sulla stampa, nel buio della sala sono protagoniste le banlieu parigine raccontate da Les Miserables di Ladj Ly, primo film in concorso per la Francia nella 72esima edizione del Festival. Il regista francese, membro dal 1996 del collettivo Kourtrajmé (fondato da Romain Gavras e Kim Chapiron), delle periferie ha una profonda conoscenza, vi ha già girato il documentario 365 jours à Clichy-Montfermeil, sulle rivolte urbane, e la docu-fiction Go Fast Connection.

Tante – come sempre – le celebrities invitate alla première serale: ecco le attrici e le modelle che hanno solcato il tappeto rosso con gli outfit più belli.