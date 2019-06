Film sull’estate per ragazzi e non

Commedie americane e non solo tra i film sull’estate che da sempre accompagnano verso il periodo più caldo e spensierato dell’anno: commedie sentimentali e adolescenziali per ragazzi o classici della storia del cinema per tutti, che non ci si stanca mai di rivedere.

Da Audrey Hepburn, in vacanza nella Capitale in Vespa, con Gregory Peck, fino all’agosto greco di Meryl Streep e del cast di Mamma Mia!, ecco i film sull’estate preferiti di DireDonna, per ragazzi e non.

Film sull’estate

Vacanze romane (Roman Holiday, 1953): Gregory Peck e Audrey Hepburn in uno dei film che hanno segnato la storia del cinema (e del costume), diretti da William Wyler. La Principessa Anna, in visita a Roma, decide di prendersi una vacanza dal suo ruolo. A soddisfare i suoi desideri un giornalista americano a caccia di scoop. Tre Oscar, Hepburn compresa.

