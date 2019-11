Giochi per bambini di 6 anni: 10 idee per Natale

Ogni età ha i suoi balocchi, e per questo noi di DireDonna abbiamo pensato di consigliarvi 10 giochi per Natale per bambini di 6 anni, idee regalo perfette che faranno contenti i più piccoli. Ovviamente l’età è indicativa, ma sicuramente sono le proposte più indicate per i bimbi delle scuole elementari.

Il mondo dei giocattoli è vasto e offre varie opportunità, da passatempi più ludici, come i giochi da tavolo, ad altri che lasciano spazio alla creatività, come Geomag. Oggi inoltre sempre più brand idealizzano i propri prodotti senza un indirizzo specifico per bambini e bambine, come i prodotti Mattel.

Quali sono le novità? Le L.O.L. continuano a essere acquistatissime su Amazon, il Monopoly Junior avvicina i più piccoli ai giochi in scatola e le nuove Barbie con mestieri a sorpresa sono le new entry sotto l’albero. Gli Avengers sono i più attesi dai bambini per Natale, anche in casa Lego.

Vediamo allora insieme 10 idee regalo per bambini di 6 anni in occasione di Natale 2019.

10 giochi per bambini di 6 anni

Monopoly Junior

Il gioco di società per eccellenza arriva in versione Junior, per appassionare anche i più piccoli. Regole più semplici, grafica accattivante, ma pur sempre il gioco più amato. Le pedine sono più grandi proprio data l’età dei bambini.

Prezzo consigliato: 26,90 euro

L.O.L. Surprise! Glitter Globe

Il fenomeno del momento in versione Glitter e invernale. Ogni globo contiene un personaggio e accessori a sorpresa, il regalo più gettonato sotto l’albero di Natale.

Prezzo consigliato: 22,14 euro

Barbie Dreamtopia Principessa

Per una Natale da Principessa la nuova Barbie Dreamtopia fa al caso vostro! Spazzola, lunghi capelli, abito scintillante, Barbie è sempre un regalo amato dalle più piccole, ad un prezzo davvero imbattibile.

Prezzo consigliato: 26,99 euro

Barbie Carriere a sorpresa

E se la vostra bambina non si sente una principessa ma vuole fare tanti mestieri diversi ecco la Barbie che fa a caso suo. In questa confezione una bellissima Barbie è accompagnata da due carriere a sorpresa, con vestiti e accessori da scoprire una volta aperta.

Prezzo consigliato: 33,69 euro

Frozen 2 – Set personaggi

Frozen 2 arriva al cinema il prossimo 12 dicembre, quale occasione migliore quindi di regalare il set completo degli amati personaggi? Le bambole sono già disponibili su Amazon, per un Natale Disney.

Prezzo consigliato: 124,99 euro

Lego Batman e la Rapina dell’Enigmista

Per gli amanti dei Lego e dei supereroi proponiamo questo set di Batman. Contiene due figure, un mezzo e vari accessori, tra cui armi, skate e bancomat. Adatto ai bambini di questa fascia d’età per le dimensioni dei pezzi.

Prezzo consigliato: 9,99 euro

Avengers: Infinity War – Iron Man Titan Hero

A Natale 2019 non possono mancare gli Avengers. Di questa serie di action figures per bambini sono disponibili vari personaggi, nella stessa fascia di prezzo, ma vi consigliamo Iron Man, il più amato. Parla e riproduci suoni.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

L’allegro chirurgo

Un classico intramontabile adatto ad ogni età. L’allegro chirurgo è il gioco da tavolo più amato dai bambini, che permette loro di imparare divertendosi. Più colorato e simpatico nella nuova versione 2019.

Prezzo consigliato: 26,90 euro

Enchantimals – Nave della Giungla

Il personaggio di Merit Monkey parte per un’avventura nella giungla con la sua scimmietta, a bordo della sua nave. Accessori coloratissimi, tutti funzionanti e nave che cammina grazie a piccole ruote.

Prezzo consigliato: 26,99 euro

Geomag Color

Le note costruzioni magnetiche in acciaio cromato permettono di non porre limiti alla fantasia. Ottimo anche per giocare in gruppo, e creare nuove forme. Aiuta con le nozioni di fisica basilari.

Prezzo consigliato: 40,00 euro

