Governors Awards 2019: Sophia Loren sul red carpet con Jennifer Lopez e Chalize Theron

Elegantissima in nero, con un abito firmato Armani Privé, Sophia Loren ha solcato il red carpert del Governors Awards 2019, una cerimonia di premiazione annuale dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, insieme a tantissime star: da Chalize Theron a Jennifer Lopez e Scarlett Johansson.

La cerimonia, che si è tenuta presso la Grand Ballroom di Hollywood, ha visto tante star partecipare con fantastici abiti abbinati a preziosi gioielli.

I look migliori, oltre a quello della splendida ottantacinquenne Sophia Loren, sono stati quelli di J.Lo, Chalize Theron e Scarlett Johansson.

L’attrice di Hustlers ha optato per una creazione firmata Reem Acra color giallo oro a trapezio e senza spalline che era perfetta per la sua silhouette. L’abito aveva un fiocco dietro le spalle che terminava ai piedi. J.Lo ha completato il look con dei gioielli Harry Winston.

Stile senza tempo, bianco e nero, per Chalize Theron, che ha indossato un top nero abbinato a una lunga gonna bianca a ruota entrambi firmati Tom Ford. L’attrice di Bombshell ha scelto la via della semplicità e dell’eleganza minimale aggiungendo al look degli orecchini di diamanti e una pochette nera.

Curve ben in mostra per Scarlett Johansson che ha indossato un abito monospalla Celine color oro e nero che aveva anche un taglio asimmetrico in corrispondenza della vita e uno spacco vertiginoso sulle gambe. Per completare il look: bracciali dorati e tacchi metallici.