Grattugie elettriche: le migliori marche

La grattugia è da sempre un utensile presente sulle tavole degli italiani, ma le grattugie elettriche stanno via via sostituendo quelle tradizionali in cucina. Le migliori marche del settore, da Ariete e Girmi, e i migliori modelli, secondo i consigli degli utenti Amazon, sono racchiuse nell’elenco che vi fornisce DireDonna.

Le grattugie elettriche sono ormai senza fili, con batterie oppure ricaricabili. Ebbene sì, i modelli più moderni sono forniti di caricatore, proprio come quelli degli smartphone. Non solo in questo la grattugia elettrica si differenzia da quella classica.

Ci sono modelli che si possono lavare sotto l’acqua nonostante i loro componenti elettrici (waterproof), quelle smontabili lavabili in lavastoviglie e infine quelle professionali.

In realtà alcune per la loro funzione non appaiono molto diverse dai tritatutto e da alcuni robot da cucina. Infatti, date le grandi dimensioni, tritano anche pane, frutta secca, mandorle e cioccolato.

La marca più venduta e specializzata nel settore è certamente Ariete: la sua produzione varia da modelli classici a quelli più innovativi. Importanti anche Imetec, molto acquistata su Amazon, e Girmi.

Grattugie elettriche: i modelli più acquistati

Ariete 44 Gratì Metal

Iniziamo da Ariete, con una grattugia ricaricabile, senza fili o batterie. In dotazione avete due rulli, con fori grandi o medi. Resa energica e ottima impugnatura ergonomica.

Pro : è uno dei modelli con maggiore autonomia di consumo

: è uno dei modelli con maggiore autonomia di consumo Contro: pesante rispetto ad altri modelli

Prezzo consigliato: 45,00 euro

La nostra scelta: un modello che fonde tradizione e innovazione, e ha il miglior rapporto qualità-prezzo.

Acquista ora

Ariete Gratì Professional

Modello professionale, multifunzione, e che funge anche da minipimer frullatore. Molto facile da utilizzare, ha il contenitore estraibili, da portare poi in tavola. Molto apprezzato dai clienti Amazon.

Pro : il rullo professionale permette di tritare anche pane secco e altri alimenti

: il rullo professionale permette di tritare anche pane secco e altri alimenti Contro: motore un po’ rumoroso

Prezzo consigliato: 84,97 euro

Acquista ora

Ariete 457 Gratì Waterproof

Questo modello è completamente resistente all’acqua e lavabile senza bisogno di smontarlo. Ha due rulli, una lunga autonomia e può persino essere riposto in frigorifero.

Pro : si può lavare direttamente sotto l’acqua corrente

: si può lavare direttamente sotto l’acqua corrente Contro: una parte dei clienti Amazon sostiene che non sia molto duratura

Prezzo consigliato: 36,99 euro

Acquista oggi

Imetec Dolce Vita GR1 1000

In casa Imetec i materiali sono i punti d’eccellenza, dall’alluminio pressofuso del pressatore, all’acciaio inox del rullo dentato. Il contenitore è estraibile e dotato del coperchio salvafreschezza. Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie.

Pro : prestazioni professionali e risultati immediati

: prestazioni professionali e risultati immediati Contro: il motore è piccolo e può affaticarsi dopo molti utilizzi

Prezzo consigliato: 100,99 euro

Acquista ora

Girmi GT01

Il modello della Girmi che vi consigliamo è ricaricabile, funzionando senza fili o pile. Realizzato in materiale plastico, è comodo da usare grazie all’impugnatura ergonomica.

Pro : economica e pratica

: economica e pratica Contro: in plastica, non va sottoposta ad eccessiva pressione

Prezzo consigliato: 39,90 euro

Acquista ora

RGV Maxi Vip 8 G/S

L’ultimo modello che vi presentiamo, prodotto dalla RGV, è una grattugia professionale. Ideale non solo per il formaggio ma anche per la cioccolata, frutta secca, pane e mandorle.

Pro : rullo molto grande capace di tritare buona parte degli alimenti

: rullo molto grande capace di tritare buona parte degli alimenti Contro: ingombrante e non per utilizzo a tavola

Prezzo consigliato: 249,00 euro

Acquista ora