Le idee regali di Natale 2018 per lui scarseggiano e il tempo stringe: niente paura, la redazione di DireDonna ha selezionato proposte originali, hi-tech, beauty, ma anche economiche o preziose, per tutte le tasche insomma. Smartphone di ultima generazione, capi di abbigliamento alla moda, vini da gustare insieme o cofanetti per l’uomo che ama prendersi cura di sé, sono tanti i prodotti tra cui scegliere per vederlo felice quando scarterà il pacco sotto l’albero.

Che sia il vostro nuovo fidanzato, il compagno di una vita o l’adorato marito, ecco tante idee regali di Natale 2018 per lui selezionate dalla nostra redazione tra le proposte e le novità più belle dei brand.

Regali di Natale 2018 per lui: idee originali

Logitech Crayon . Una penna digitale che scatena la creatività, adatta per iPad di quinta e sesta generazione. Dotata della tecnologia Apple Pencil , offre un’esperienza di scrittura sempre precisa e ultra confortevole: si collega istantaneamente ai dispositivi iPad e assicura fino a 7 ore di utilizzo non-stop

Regali di Natale tecnologici per lui: novità 2018

Wiko View 2 Plus . Un nuovo smartphone che assicuri le migliori performance e uno stile unico? Wiko, il brand di telefonia francese, con View2 Plus garantisce efficienza e funzionalità, ma rinnova anche la forma dell’iconico Full Screen 19:9. Il quid? Il cellulare si veste di rosso o d’oro per le feste, impossibile resistere

Regali di Natale preziosi 2018

Nespresso Creatista Plus. Se lui non rinuncia al caffè e al cappuccino al bar, regalagli questa esperienza anche in casa con la macchina Nespresso Creatista Plus, che permette di realizzare la Latte Art grazie all’innovativa lancia vapore di cui è dotata e, naturalmente, di utilizzare la nuova gamma di capsule Master Origin. Acciaio inox lucido, con bordi arrotondati e dettagli cromatici, poi, la rendono un prodotto in grado di dare un tocco di stile in più a qualsiasi cucina

Natale 2018: idee regalo beauty per lui

Trattamento uomo perfetto Phytorelax . Dall’esperienza Phytorelax, formule specifiche per l’epidermide maschile a base di vitamine e ingredienti naturali che idratano, proteggono e conferiscono vitalità alla pelle. Le texture sono piacevoli, non ungono e si assorbono subito. Nel cofanetto regalo ci sono Shampoo & doccia post sport con estratti di guaranà e ginseng e Trattamento barba perfetta con aloe vera e vitamina E

Regali di Natale 2018 economici per uomo