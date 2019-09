Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris, tutto sulla limited edition

“Elegance is an attitude”, anche quando si parla di make-up, per questo la nuova collezione limited edition Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris si annuncia come la novità più chic della stagione, in linea con l’eleganza parigina.

Non a caso la collaborazione tra L’Oréal Paris e il brand del Kaiser viene lanciata il 27 settembre 2019, durante la Paris Fashion Week (di cui L’Oréal Paris è partner ufficiale).

Cosa aspettarsi? Un’interpretazione super cool dello stile rock-chic dello stilista tedesco: nuance e finish unici, per creare infiniti look, dal nude da indossare tutti i giorni alle tonalità più audaci e teatrali per conquistare la notte.

E i pack sono un omaggio all’inconfondibile estetica parigina di Lagerfeld, un gioco di sfumature monocromatiche, dal nero al bianco, su cui è elegantemente incisa l’inconfondibile firma dello stilista.

Dal 27 settembre 2019 Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris è disponibile su Amazon.it e eyeliner, mascara e rossetti sono disponibili nelle profumerie.

Vediamo in dettaglio quali sono i prodotti della capsule collection.

Tutti i prodotti della capsule collection Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris

Mascara

Formula volumizzante ed extra black per ciglia più folte in una singola passata. Senza residui, sbavature e grumi.

Prezzo consigliato: 12,99 euro Acquista ora

Palette Eye Contour

Una palette occhi estremamente versatile con 9 splendide nuance iperpigmentate per un risultato colore ricco. La texture leggera degli ombretti permette un’applicazione perfetta e sfumabile.

Prezzo consigliato: 19,99 euro Acquista ora

Compatto illuminante

Illuminante naturale, romantico e fresco che valorizza e definisce il viso. La texture in polvere, morbida e ultra-sottile, è facile da applicare.

Prezzo consigliato: 19,99 euro Acquista ora

Rossetti Color Riche

Colori couture con i nuovi 6 rossetti Color Riche – Kultured, Kontemporary, Karismatic, Provokative, Ironik e Konstrated. Una formula nutriente che contiene Vitamina E + Olio di Argan per un’intensa idratazione e morbidezza.

Prezzo consigliato: 12,99 euro Acquista ora

Eyeliner

Due nuance ultra-matte e a lunga tenuta per creare look occhi grafici e sofisticati. Chic Rose Silver per illuminare ogni viso e Rock Blue Black per occhi infinitamente profondi.

Prezzo consigliato: 10,99 euro Acquista ora