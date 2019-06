Kate Middleton: eleganza senza tempo per la parata militare

Kate Middleton ha indossato un abito cappotto color crema di Catherine Walker per la parata militare Beating Retreat, a Londra: il risultato è un look di una eleganza senza tempo. Non era la prima volta che la Duchessa optava per questo capo, già visto su di lei nel 2016 e nel 2017. Kate Middleton ha partecipato per la prima volta alla Beating Retreat, in ricordo dello sbarco in Normandia, parata che anticipa quella del Trooping the Colour dell’8 giugno. In questa data si festeggia il compleanno della Regina Elisabetta II, scelta istituzionale per i festeggiamenti del genetliaco di ogni sovrano, una tradizione che si ripete indipendentemente dal suo giorno di nascita presso l’anagrafe.

Kate Middleton ha scelto il capo firmato Catherine Walker dal delicato color crema, indossato già in Australia nel 2016 e alla messa di Pasqua nel 2017. Il modello ha una silhouette modificata sulla Duchessa, con cinturino e chiusura frontale decentrata. Il collo, le tasche e le cuciture sono tutti accentuati dal rivestimento in una tonalità leggermente più scura rispetto al tessuto del cappotto.

La borsa di Kate Middleton è una Amberley Clutch firmata Mulberry. Irrinunciabili le sue pump 105 di Gianvito Rossi. Gli orecchini di perle a cavolfiore sono di Cassandra Goad, mentre la spilla in oro a trifoglio con un piccolo smeraldo è quella indossata di solito a San Patrizio, un omaggio della Duchessa all’Irlanda.

Durante la parata, con musica, sfilate e fuochi d’artificio, sono stati ricordati i militari inglesi scomparsi nei due conflitti mondiali. In particolar modo la parata è dedicata alla commemorazione del D-Day, lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944. Presenti alla funzione religiosa successiva anche il Principe Carlo e Camilla. Domani, alla parata del Trooping the Colour, è prevista la presenza di Meghan Markle.