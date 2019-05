Kate Middleton non è ancora Regina, ma certamente domina i social, facendo tendenza con i suoi look più degli influencer. Infatti, ogni abito low cost o di grandi catene come Zara e H&M indossato dalla Duchessa diventa sold out in poche ore.

Ribattezzatto “effetto Kate“, il trend di seguire i look di Kate Middleton è partito dal Regno Unito ma ha coinvolto tutto il mondo. Sulla scia della Principessa Diana, che aveva portato modernità e le grandi firme a Palazzo, Kate è (inconsapevole?) portatrice di moda nella Famiglia Reale.

Tutti i brand più importanti la vogliono vestire, anche se il suo preferito resta Alexander McQueen.

L’effetto Kate ha portato decine e decine di pagine Facebook e Instagram a parlare solo dei suoi look, in ogni occasione, con consigli su dove trovare ciò che indossa, o prodotti simili a buon prezzo.

Insomma, tutte vogliono essere Kate Middleton, tanto che la stessa Letizia Ortiz pare indossi spesso look simili a quelli della Duchessa di Cambridge.

La stessa Regina di Spagna ci porta a pensare, però, che una nuova mania è appena esplosa: l’effetto Meghan. Infatti Letizia, come anche Melania Trump, scelgie sempre più spesso outfit già indossati dalla neo mamma del piccolo Archie.

L’Inghilterra non è certo il primo paese europeo che viene in mente parlando di moda. Kate Middleton e Meghan Markle sono, però, le nuove indiscusse regine di stile. Kate Middleton ha il potere di rendere inutili i trend e i consigli degli influencer. La rivista Hello aveva nei mesi scorsi dedicato una copertina alle due titolando Fashion Queens (Regine della moda).

Annoushka Ducas, fondatrice della nota compagnia di gioielli Annoushka ha dichiarato a Express: “I brand pagano grandi cifre agli influencer per indossare i loro prodotti ai grandi eventi. Ma la mia esperienza mi dice che solo quando sono personaggi come Kate Middleton a sceglierli la gente vuole acquistarli. Il resto non riscuote risultati gli stessi sulle vendite“.

Il Kate Effect è ormai inarrestabile, grazie anche alla scelta di brand low cost o catene presenti nelle più grandi città del mondo, quali Zara e H&M.