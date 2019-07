Letizia Ortiz regina del low cost: abito Zara da 29 euro

La Regina di Spagna Letizia Ortiz ha indossato un abito Zara dal costo di soli 29,95 euro durante un evento ufficiale che le è valso il titolo di “Regina del low cost“. Non è la prima volta che indossa abiti poco costosi (e quasi sempre Zara), seppur di grande classe. La moglie del Re Felipe ha presenzialto al Santander WomenNOW Summit a Madrid, il primo evento internazionale che dà voce a donne che hanno compiuto gesti straordinari per la società.

L’ex giornalista è presidentessa onoraria di questa iniziativa, insieme a donne di spicco del giornalismo, dello sport e della finanza. Il summit si è tenuto presso il Palazzo della Zarzuela, la residenza ufficiale dei Reali spagnoli.

L’elegante abito in tweed di Letizia Ortiz conferma il suo stile classico e impeccabile, pur essendo low cost. Il vestito è attualmente in vendita in Italia con uno sconto del 50% a 29,95 euro. Negli ultimi mesi la Regina di Spagna ha scelto outfit alla portata di tutte le donne, come fa con altrettanta eleganza Kate Middleton, pur non rinunciando allo stile raffinato che la contraddistingue e che è di ispirazione per molte donne.

Il vestito in tweed con bottoni di Zara ha uno scollo a barca, maniche corte e tasche frontali. Il design lascia scoperte le spalle e ricorda lo stile preferito da Meghan Markle. Letizia Ortiz ha completato il look con scarpe scamosciate blu di Carolina Herrera, dal valore di oltre 300 euro.

La parità di diritti per le donne è stato il punto cardine del summit,che ha visto tra le promotrici giornaliste, sportive e donne a capo di aziende e multinazionali. Il summit, presentato lo scorso marzo con una mostra presso il Museo Reina Sofía, si tiene a Madrid, ribattezzata “capitale delle donne“.