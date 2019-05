Marni Gaming Market: 7 proposte di design

Il mondo colorato e giocoso degli anni Ottanta invade lo shop di marni.com con la nuova collezione Marni Gaming Market, una linea in edizione limitata composta da oggetti di design per la casa e accessori moda ispirata all’universo imprevedibile dei Marni Market.

La nostalgia per anni spensierati, in cui tutto sembrava più facile, spontaneo, divertente, non ha contagiato solo il mondo dello spettacolo, che dalla serie tv Stranger Things in poi ha strizzato l’occhio ai quarantenni di oggi senza sosta, ma anche il fashion e l’arredo di design per la casa.

Ogni creazione della collezione è unica, frutto di un’attenta lavorazione manuale di artigiani che collaborano da molti anni con il brand, come visto già al Fuorisalone.

Marni Gaming Market: la collezione

Nella selezione salta subito all’occhio delle modaiole la collezione di borse Marni con colorate Basket Bag intrecciate a mano, Stripes Bag a righe, Crochet Bag in lana d’ispirazione rétro, Canapa Bag in nuove brillanti tonalità e le new entry, le deliziose Hammock Bag, che ricordano piccole amache. Anche gli altri accessori si candidano a diventare must have della prossima estate, perfetti simboli della voglia di vacanze, come le espadrillas in cotone e fibra di Furcraea andina o i ventagli in bambu e seta che celebrano stampe esclusive Marni.

E poi il design per la casa, pezzi perfetti da soli o da abbinare per regalare nuovo stile agli ambienti, come i prodotti in metallo e PVC colorato, dai coffee table a forma di fiore alle sedie, e ancora portariviste, sculture ispirate al mondo della natura e piccole miniature da esibire.

I prodotti del Marni Gaming Market sono disponibili su marni.com per un periodo di tempo limitato a partire dal 9 maggio, mentre in Cina sono in vendita su Tmall.com a partire dall’11 maggio.

Marni Gaming Market: i video

Marni Gaming Market rende omaggio al gioco anche attraverso una serie di video in 3D effetto pixel ispirati ai classici videogiochi degli anni Ottanta, che raccontano con ironia alcuni dei prodotti iconici del Market.

Ogni prodotto si anima così all’interno di un videogame: la Canapa Bag affronta labirinti popolati da ventagli; le Crochet Bag si sfidano su campi da ping pong; le Basket Bag saltellano su piramidi composte da cubi colorati, le Hammock Bag si allungano come gli indimenticabili serpenti mangiando mele rosse.

Marni Gaming Market: 7 proposte di design