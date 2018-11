Meghan Markle è apparsa radiosa al Royal Variety tenutosi a Londra, al fianco del Principe Harry, in un completo firmato Safiyaa, mostrando sempre più il pancino che cresce negli scatti che la ritraggono mentre incontra gli artisti partecipati come i Take That.

I Duchi di Sussex hanno sostituito, infatti, la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo, da poco settantenne, in questo importante spettacolo pre-natalizio, che si tiene ormai dal 1912, e che ha visto alternarsi sul palco i maggiori nomi della musica, del teatro e della danza, con milioni di spettatori in tutto il mondo. L’evento viene trasmesso anche quest’anno sulla emittente inglese ITV.

Un impegno molto importante per la coppia, che ha accolto, oltre alla band, cantanti come Andrea Bocelli e il figlio Matteo, Sting, Elthon John , ha stretto mani e ricevuto doni.

In particolare, Meghan Markle ha dedicato del tempo a due bambine, la piccola Darcie, che le ha donato un mazzo di fiorellini, e una bambina che, al loro arrivo alla Brinsworth House, le ha fatto un piccolo dono natalizio.

Divertente anche l’incontro dei Duchi con l’elefantino meccanico del Circus 1903, sul palco insieme al cast del musical Hamilton.

Il pancino di Meghan Markle è sempre più evidente, specie nell’abito glamour indossato in questa occasione dalla Duchessa, un completo con bustino e gonna di Safiyaa. Meghan indossava una versione personalizzata del Bicolour Strapless Bustier (1.000 euro circa) del marchio, un top asimmetrico, grazie alle sovrapposizioni, e con un motivo a foglie di paillette. La gonna è un modello Gayeta Fishtail, in nero (600 euro circa). Meghan aveva già indossato un outfit di questo brand durante il suo viaggio nelle Fiji.

Gli accessori? Borsa nera e oro, già vista durante l’anno in altri eventi, e scarpe Aquazzura, le Simply Irresistible 105. Gli orecchini di Meghan, che non ha indossato collane o bracciali, sono i suoi classici Birks a fiocco di neve.

Un riassunto della serata, che andrà in onda nelle prossime settimane su ITV, è disponibile sul canale YouTube dedicato ai Reali di ITN.