Meghan Markle sceglie il PR di Michael Jackson e Weinstein per combattere le polemiche

Meghan Markle ha scelto per combattere le polemiche un nuovo staff delle pubbliche relazioni, che in passato ha lavorato con Michael Jackson e con il produttore Harvey Weinstein. La Duchessa di Sussex ha deciso di non affidarsi ai PR della Famiglia Reale, con un team più hollywoodiano che di corte. Pioggia di critiche dagli esperti reali e sulla stampa inglese, che non si placa contro il Ciclone Meghan. Il motivo principale è la scelta di persone che hanno lavorato con Weinstein, al centro dello scandalo #metoo.

I problemi sono sorti nelle ultime settimane, quando i giornali hanno nuovamente attaccato duramente Meghan e il Principe Harry per il costoso viaggio a Ibiza. Si era poi scoperto che il volo era stato pagato da Elton John, grande amico di Lady Diana, che li aveva invitati sull’isola. Il cantante, molto affezionato a William e Harry, aveva trascorso qualche giorno con i Duchi di Sussex, prima di volare in Francia dai Beckham.

A fine agosto poi Thomas Markle, padre di Meghan, era tornato alla carica sui giornali. “Non ho mai visto Archie, non mi hanno mandato neanche una foto” aveva dichiarato. Così l’ex attrice era finita nuovamente sotto attacco, nonostante fossero stati proprio i giornali inglesi a descrivere il padre come un mostro prima delle nozze reali del maggio 2018. La Duchessa aveva deciso di non invitarlo al matrimonio, assenza giustificata ufficialmente con motivi di salute, ed era stata accompagnata all’altare dal Principe Carlo.

Insomma, Meghan Markle non ha retto più, ed ha ingaggiato uno staff di esperti, pronto a proteggerla dagli attacchi mediatici. Al suo fianco sono tornati Shawn Sachs e Keleigh Thomas Morgan, che oggi lavorano per la Sunshine Sachs, la nuova agenzia che si occupa della Duchessa. I due PR la affiancavano già quando recitava nella serie tv Suits.

Sul profilo Instagram dei Duchi di Sussex è intanto partito il conto alla rovescia per il viaggio in Africa, previsto per fine settembre, il primo Royal Tour per Archie Harrison.