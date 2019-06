Melania Trump in rosso per la cena con Carlo e Camilla

Melania Trump sceglie un abito rosso Givenchy per la cena con Carlo e Camilla all’Ambasciata americana a Londra, durante la visita di Stato del Presidente degli Stati Uniti e la First Lady nel Regno Unito. Una strana coincidenza, o forse no, la scelta di Melania di indossare un vestito disegnato da Clare Waight Keller per Givenchy, stilista e brand tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa, tra l’altro, sembra essere al momento la nemica numero uno di Donald Trump. In passato lo aveva criticato aspramente per la sua politica, e lui l’aveva definita nei giorni scorsi una donna cattiva.

Che la First Lady abbia voluto rimediare alla gaffe del marito? Melania Trump è nota per le sue provocazioni attraverso il suo guardaroba (come dimenticare la giacca di Zara), ma potrebbe essere una semplice coincidenza. Non è la prima volta che la First Lady si ispira a Meghan Markle o Kate Middleton per i suoi look.

A ricevere i Trump al banchetto ci sono il Principe Carlo e Camilla, in un abito bianco di Fiona Clare, oltre all’ambasciatore Woody Johnson. Il futuro Re e consorte iniziano sempre più ad avere un ruolo di rilievo in eventi di questa portata. La Regina ha 93 anni e, seppur sul trono, ha iniziato a delegare molti impegni.

Tornando a Melania Trump, il suo abito a mantella rosso di Givenchy costa oltre 6mila euro. La creazione in crêpe di lana è ha una scollatura impreziosita da paillettes, maniche a mantella lunghe e un inserto in raso. Molto simile a un capo indossato da Meghan Markle in Australia, la sua silhouette esalta l’immagine scultorea della signora Trump.

Durante la cena sono stati serviti alcuni dei piatti preferiti del Presidente Trump, come l’arrosto con patate e il gelato alla vaniglia, insieme a 30 bottiglie di vino rosso.