Melania Trump e Brigitte Macron sono apparse impeccabili a Parigi, per l’incontro all’Eliseo tra il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e il Presidente francese Emmanuel Macron.

Anche Melania e Brigitte, come Kate Middleton e Meghan Markle, hanno partecipato alle commemorazioni, in questo caso parigine, dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, in quella che è stata definita dalla stampa internazionale come una vera sfida di look tra first lady.

Outfit elegante per entrambe, con gambe scoperte immortalate con discrezione dai fotografi presenti all’evento. Due mise molto differenti, quella della Trump in nero e della Macron in blu. Vediamole nel dettaglio.

Melania Trump ha indossato un abito-cappotto nero, poco sopra al ginocchio, firmato Bottega Veneta, Louboutin nere, con tacco altissimo, un dettaglio definito “fetish” dai media, e guanti di pelle nera. I capelli erano rigorosamente raccolti.

Brigitte Macron, con capelli sciolti, invece, si è presentata vestita con un completo bluette corto, di ispirazione militare, con bottoni dorati sia sulla blusa che sulla gonna, disegnato da Louis Vuitton, probabilmente un pezzo su misura.

I commenti del web sono stati però differenti da quelli della stampa, che ha definito le due donne di gran classe: le persone sui social hanno ammirato soprattutto Melania Trump, arrivandola a definire la first lady america più elegante dopo Jackie Kennedy, mentre ha stroncato la signora Macron che, a detta dei commenti meno cortesi, ha indossato un abito troppo corto per la sua età.

Le due coppie sono state insieme per il pranzo al Palazzo presidenziale a Parigi, dopo di che i coniugi Macron hanno incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre i Trump hanno continuato la loro visita in Francia. Secondo il portavoce di Melania, la First Lady non prenderà parte a numerosi impegni di campagna elettorale, dato che ha già molti eventi in programma in veste di moglie del presidente, e che per rimanere accanto a suo figlio, Barron, non vuole mancare per troppo tempo da casa.