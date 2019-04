La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump compie 49 anni il 26 aprile: da quando si è insediata alla Casa Bianca con il marito Donald Trump, la ex modella slovena ha regalato tante lezioni di stile con i suoi look più belli.

Sono lontani i tempi dei red carpet con scollature che lasciavano poco all’immaginazione, colori sgargianti e silhouette aderenti: la signora Trump si è trasformata in una “padrona di casa” elegante, misurata, perfetta, che sa come dosare con equilibrio le mise per occasioni ufficiali, per cene di gala ma anche per “missioni” che richiedono un abbigliamento casual.

Certo, anche per lei, come per tutte le celebrities, teste coronate comprese, non sono mancati errori di stile, scivoloni e incomprensioni. Gli episodi più celebri in cui i suoi outfit hanno fatto discutere? Sono senz’altro quello della giacca militare con il messaggio “Non mi importa veramente, e a te?”, dedicato pare ai media, indossata nel giugno 2018; il look coloniale controverso, scelta davvero di pessimo gusto per un viaggio in Africa (all’inizio di ottobre 2018); quello per la Festa del Ringraziamento dello scorso anno, con un cappotto Dior a stampa geometrica che ricordava troppo i colori del tacchino (ma che a noi non è dispiaciuto).

Oggi, però, non è occasione per parlare di errori, ma per festeggiare i 49 anni di Melania Trump e celebrare il suo stile unico che la sta trasformando sempre più in un’icona e in una portatrice sana di tendenze da seguire.

Ecco i suoi cinque look più belli e significativi, ad oggi, secondo la redazione di DireDonna. Sceglierli tra tanti non è stato facile: buon compleanno, Melania!

Melania Trump, i look più belli: abito nero Burberry

Mai come in questo inizio anno Melania Trump ha dettato le tendenze che verranno con chiarezza, come ha fatto indossando questo abito di Burberry nero. Serio, certo, vista l’occasione – il discorso allo Stato d’Unione del marito in febbraio – ma che coglie pienamente con colletto, bottoni e linea il trend military della moda Primavera-Estate 2019.

Melania Trump, i look più belli: completo bianco Michael Kors

Nell’aprile 2018, il secondo giorno del presidente francese Emmanuel Macron negli Stati Uniti e della visita ufficiale di stato con sua moglie Brigitte, Melania Trump indossava un completo con gonna Michael Kors total white, con un cappello Hervé Pierre a tesa larga abbinato.

Melania Trump, i look più belli: abito Chanel Haute Couture

Sempre per la stessa visita, nell’aprile 2018, il presidente Trump e la First Lady Melania Trump hanno ospitato la loro prima cena ufficiale di stato alla Casa Bianca in onore del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte. In linea con le consuetudini non ufficiali, FLOTUS (il nome dell’account sui social di Melania) ha reso omaggio al paese d’origine degli ospiti con un abito in argento personalizzato Chanel Haute Couture.

Melania Trump, i look più belli: abito Delpozo

Nel mese di settembre 2017, Melania ha tenuto un breve discorso prima di un incontro alle Nazioni Unite sulla lotta al cyberbullismo e per la difesa dei minori. L’abito Delpozo fucsia da 2.950 dollari forse strideva con l’occasione e il luogo del discorso, ma era davvero magnifico.

Melania Trump, i look più belli: completo azzurro Ralph Lauren

Melania Trump ha scelto di indossare un abito azzurro polveroso personalizzato Ralph Lauren per l’inaugurazione della presidenza Trump nel gennaio 2017. In molti non hanno gradito il “coinvolgimento politico” del designer, ma lo stilista americano ha una storia di collaborazioni con le First Lady da sempre, indipendentemente dalla loro appartenenza. Ha vestito, infatti, anche Hillary Clinton, Nancy Reagan e Betty Ford.