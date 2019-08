Melania Trump: tutti i look del G7

Melania Trump detta la moda anche al G7, sfoggiando una serie di look in Francia che la riconfermano icona di stile e trendsetter. La First Lady, al fianco del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha preso parte a importanti incontri tra le sette grandi potenze del mondo a Biarritz. Da Chanel a Calvin Klein, ecco tutti i look di Melania Trump al G7.

L’ex modella ha iniziato omaggiando Coco Chanel fin dalla sua partenza per la Francia. Infatti, salendo sull’aereo presidenziale, Melania Trump indossava una giacca in tweed bianco e nero di Chanel e jeans J Brand bianchi. Il look era completato dalla classica borsa Chanel in pelle di agnello bianca con un cinturino in metallo argentato.

Al suo arrivo a Biarritz Melania ha puntato a un look estivo: un abito giallo di Calvin Klein, con grandi stampe bianche e rosa. L’accessorio perfetto? Un paio di Louboutin rosa che riprende il colore del disegno sull’abito.

Melania e Donald Trump hanno poi incontrato il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, ancora una volta “accusata” di sfigurare al fianco della First Lady americana. Melania ha scelto un abito color crema di Gucci, in cotone jersey a pieghe. Le scarpe abbinate sono ancora Louboutin, questa volta color argento.

Per l’incontro con le altre First Lady la signora Trump sceglie il bianco e nuovamente Calvin Klein. Un abito semplicissimo esalta la sua figura, con linee dritte e cinta in vita. Le scarpe bianche sono sempre Louboutin, mentre la borsa è firmata Hermes.

L’ultimo look che vi presentiamo è quello scelto da Melania Trump per la cena di gala del G7. Ancora semplicità è la parola d’ordine, con un abito rosso senza maniche disegnato da Alexander McQueen, stilista preferito da Kate Middleton. Le scarpe rosse dai riflessi metallici sono – ovviamente – di Christian Louboutin.