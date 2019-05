Il red carpet del Met Gala 2019 non ha visto solo look audaci e coraggiosi sul tappeto rosso, ma anche tante coppie note del mondo dello spettacolo. In linea con il tema di quest’anno, Camp, coppie come Miley Cyrus e Liam Hemsworth, Kim Kardashian e Kanye West, Jennifer Lopez con Alex Rodriguez hanno posato in outfit abbinati e non. La vera sorpresa della serata? Katie Holmes e Jamie Foxx, per la prima volta sul red carpet insieme, nonostante la crisi chiacchierata sui giornali. Jared Leto si è consolato con la sua testa come accessorio, per non percorrere il tappeto rosso da solo.

Ma quali sono state le coppie più apprezzate sul red carpet del Met Gala 2019? Vediamole insieme, qualcuna vi sorprenderà davvero.

Le coppie sul red carpet del Met Gala 2019

Partiamo senza dubbio dai futuri sposi, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. La coppia, che è pronta al sì tra fine 2019 e inizio 2020, è impeccabile. JLo indossa un abito argento firmato Atelier Versace che mostra le curve con eleganza. Proprio 20 anni fa la prima volta di Jennifer Lopez al Met Gala, al fianco di Puff Daddy.

Non mancano i neo sposi, da Miley Cyrus e Liam Hemsworth, con look Saint Laurent, a Sophie Turner e Joe Jonas con outfit abbinato Louis Vuitton.

I primi, sposi a fabbraio, puntano a un look più sobrio, i secondi, sposi solo la scorsa settimana, scelgono qualcosa di più audace.

Anche il fratello di Joe, Nick Jonas, posa sulla passerella con la moglie, la bellissima Priyanka Chopra, in un look che unisce il futurismo ai temi circensi.

Il vero colpo di scena è stato l’arrivo di Katie Holmes e Jamie Foxx, al loro vero debutto ufficiale come coppia. Ma il gossip non li voleva divisi? A quanto pare invece le nozze a Parigi sono molto vicine. Divina Katie nel suo abito viola firmato Zac Posen.

Tom Brady e la super modella Gisele Bündchen, in rosa antico, sono probabilmente i più eleganti (e meno stravaganti) della serata.

Serena Williams sceglie un voluminoso abito giallo Versace per posare accanto al marito, Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit.

Amati dai giovanissimi, Cole Sprouse e Lili Reinhart, star della serie tv Riverdale, hanno partecipato insieme per la prima volta al Met Gala 2019.

Esagerata lei, anonimo lui. I look di Kim Kardashian in Maison Mugler e Kanye West non sono stati certamenti i più apprezzati sul red carpet.

Non sono mancate le coppie alternative. Le inseparabili gemelle Olsen, Mary-Kate e Ashley, hanno sfilato insieme, in lunghi abiti neri in pelle.

Sicuramente però le più divertenti sono state Bette Midler e sua figlia, Sophie Von Haselberg, con dei look talmente appariscenti da rubare la scena a tutti.

Jared Leto? Il più originale, senza accompagnatrice ha scelto di portare con se una riproduzione della sua testa come accessorio. Vale come coppia?