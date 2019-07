Come scegliere il miglior estrattore: caratteristiche e modelli

Scegliere il miglior estrattore di succo può essere difficile se non si conosce bene questo nuovo elettrodomestico. Per questo DireDonna vi guida nella scelta tra caratteristiche e modelli. Da poco nelle nostre cucine, l’estrattore non va confuso con il più tradizionale frullatore.

Se il secondo vi permette di sminuzzare e amalgamare il tutto, il primo ha la funzione di estrarre solo il succo dalla frutta o la verdura che vorrete, con un risultato più genuino e professionale.

L’estrattore permette di consumare una maggiore dose quotidiana di alimenti sani e consigliati per ogni età, facilitandone la digestione. Infatti un succo ci impiega solo 15 minuti per essere digerito, e grazie ad esso il nostro corpo assorbe il 60% del valore energetico e nutritivo, a differenza del 17% di un alimento solido.

Tra le sue caratteristiche principali c’è la velocità, che varia dai 60 ai 160 giri al minuto. Così il miglior estrattore è in grado di ottenere dell’ottimo succo pur preservando i nutrienti presenti nella frutta e nella verdura scelte.

Questo elettrodomestico è in grado autonomamente di separare il succo dallo scarto, che i più creativi sapranno come riutilizzare in cucina. I prezzi possono variare ma solitamente sono molto bassi, per questo sono sempre più diffusi nelle nostre cucine.

I migliori modelli di estrattore

Vediamo insieme quali sono i migliori modelli di estrattore sul mercato nel 2019, grazie anche ai consigli e le recensioni degli utenti Amazon che li hanno già acquistati.

Panasonic MJ-L500 Slow Juicer

Questo modello ha un sistema di estrazione a bassa velocità, con 45 giri al minuto, mantenendo tutti i suoi nutrienti. Contiene l’accessorio Frozen per ricette di frutta ghiacciata. Gli utenti Amazon ne esaltano la facile manutenzione. Design compatto e poco ingombrante.

Pro : la sua lentezza preserva i nutrienti

: la sua lentezza preserva i nutrienti Contro: non contiene il ricettario

Prezzo consigliato: 163,46 euro

La nostra scelta: è il più acquistato e meglio recensito su Amazon, un prezzo conveniente, e la garanzia del grande marchio Panasonic.

Philips HR1883/31

Con il secondo modello di estrattore saliamo di prezzo. Anche questo molto acquistato su Amazon, è fornito della tecnologia Gentle Squeezing. La polpa viene spremuta, per succhi più corposi. Il sistema antigoccia applicato al beccuccio permette di non sporcare alcun ripiano. Tra le sue funzioni anche quella per preparare deliziosi sorbetti.

Pro: i suoi componenti sono lavabili in lavastoviglie.

i suoi componenti sono lavabili in lavastoviglie. Contro: il setaccio richiede continua pulizia durante le operazioni secondo gli utenti Amazon.

Prezzo consigliato: 299,99 euro

Severin Slow Juicer ES 3569

Uno dei modelli meno ingombranti, il Severin è anche tra i più silenziosi. Sicuramente questo è adatto a chi è alle prime armi, è facilissimo da montare e da usare, e ha pochi pezzi extra. La sua potenza è di 45 giri al minuto. Il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro: può fare anche gelati e sorbetti.

può fare anche gelati e sorbetti. Contro: non è un top di gamma, più adatto a chi non ha praticità con gli estrattori.

Prezzo consigliato: 146,88 euro

Kenwood JMP601SI PureJuice

Saliamo di gamma con il modello più costoso che vi proponiamo. Con un motore molto potente, è in grado di ottenere fino all’84% di succo dai vostri alimento. Ha un design compatto e si può collocare anche nelle cucine più piccole. I materiali sono di ottima qualità. Nonostante la potenza, questo estrattore come gli altri lavora a bassa velocità, in modo da non perdere nutrienti.

Pro: fornito di un sistema autopulente.

fornito di un sistema autopulente. Contro: non raccoglie più di un litro di succo.

Prezzo consigliato: 300,00 euro

Imetec SuccoVivo SJ 1000

Arriviamo in casa Imetec con uno dei modelli più acquistati e apprezzati su Amazon. Abbiamo davanti un modello di estrattore robusto e molto resistente. Si raggiungono i 60 giri al minuto. Grazie alla funzione di inversione, si potrà facilmente ripulire il filtro. Può lavorare anche la frutta con foglia e la frutta secca.

Pro: consigliato anche per la preparazione di latte vegetale.

consigliato anche per la preparazione di latte vegetale. Contro: richiede molto spazio.

Prezzo consigliato: 300,00 euro

Melchioni Family Vega

Chiudiamo con il modello più economico. 55 giri al minuto, e una capacità di un litro. Questo modello facile da usare è ben recensito su Amazon. La struttura è dotata di comodi piedini antiscivolo, ed è quasi interamente composta in plastica resistente. La potenza elettrica del motore è di 200W.

Pro: prezzo basso ma di ottima qualità.

prezzo basso ma di ottima qualità. Contro: necessita di un taglio precedente di frutta e verdura in pezzi più piccoli.

Prezzo consigliato: 62,59 euro

