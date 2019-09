Monica Bellucci con il bob tendenza capelli dell’autunno-inverno 2019/2020

Non eravamo preparati a questo, Monica Bellucci ha cambiato radicalmente look con il suo nuovo taglio corto, un bob tendenza capelli dell’autunno-inverno 2019/2020.

Il debutto del caschetto è avvenuto alla sfilata di Dolce & Gabbana per la collezione Primavera-Estate 2020 alla Milano Fashion Week. La diva è sempre in prima fila per il brand italiano, che a breve lancerà una nuova fragranza che avrà come testimonial Deva Cassel, figlia dell’attrice.

Ci eravamo già fatti un’idea di come sarebbe stata Monica Bellucci con un bob perfetto nelle immagini promozionali del nuovo film Nekrotronic. In quel caso, però, il taglio si era rivelato essere una parrucca.

Stavolta, però, è tutto vero: Monica ci ha dato un taglio. Questo caschetto corto e morbido è in perfetta armonia con le tendenze capelli per l’autunno 2019, e la diva del cinema non sbaglia neanche questa volta.

Il suo taglio corto, con riga laterale e ciuffo, sarà infatti tra i più popolari dei prossimi mesi, e dona un’aria sofisticata e rilassata all’attrice. Il suo look è costituito da un completo giacca e pantalone bianco, dal taglio sartoriale e dalla vita alta. La camicia nera trasparente, con reggiseno in vista, riporta alla memoria la sensuale Monica che abbiamo conosciuto grazie alle sue prime pellicole. Oggi la star è sempre più sinonimo di eleganza, anche grazie alla sua nuova acconciatura.

Non sappiamo se la Bellucci abbia detto addio alla sua lunga chioma corvina per motivi di set, ma pare più una scelta di personale. L’attrice, che ha da poco interrotto la relazione con il compagno, l’artista Nicolas Lefebvre, prende in mano la sua vita da donna forte e indipendente, che al momento, a suo dire, non sente il bisogno di un uomo.