Netflix Dicembre 2019: novità Serie TV e film in catalogo

Non solo film di Natale, le novità di Netflix per il mese di dicembre 2019 sono vaste, tra film e serie tv in catalogo. Per i telefilm gli occhi sono tutti puntati sulla seconda stagione di You. Penn Badgley torna con la serie che ha diviso il pubblico, pronto a farvi tremare ancora, tra ossessioni e lucide realtà.

Un altro volto noto del piccolo schermo debutta su Netflix: Ian Somerhalder (Lost, Vampire Diaries, Smallville) sarà questa volta dovrà affrontare e sconfiggere i vampiri in V-Wars, dopo aver interpretato per anni in tv uno di loro, Damon Salvatore.

Dalla saga dello scrittore fantasy polacco Andrzej Sapkowski prende vita The Witcher, che vede nei panni del protagonista Geralt di Rivia Henry Cavill.

E sul fronte cinema? Se avete amato i primi due film di Un Principe per Natale non potete perdere il terzo, Royal Baby, in arrivo il 5 dicembre. Classici cinematografici come Il talento di Mr. Ripley e successi del botteghino come Chiamami col tuo nome andranno ad arricchire il palinsesto.

Vediamo quindi insieme cosa offre il catalogo Netflix per il mese di dicembre 2019.

Novità serie tv Netflix dicembre 2019

V-Wars – I stagione (6 dicembre)

Ian Somerhalder è il protagonista di questa nuova serie, basata sui fumetti di Jonathan Maberry. Il dottor Luther Swann deve scoprire cosa accadendo dopo che un misterioso virus ha tramutato persone in crudeli vampiri.

Magic for Humans – II stagione (6 dicembre)

Torna la serie a metà tra finzione e realtà, nella quale il mago Justin William questa volta svolgerà i trucchi di magia immerso nel clima natalizio, girando le città con i suoi spettacoli strabilianti.

The Witcher – I stagione (20 dicembre)

Henry Cavill è protagonista di questo show fantasy basato sulla saga Geralt di Rivia dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La serie è ambientata in un mondo magico nel quale gli esseri umani convivono con creature fantastiche. La situazione diventa difficile quando alcune razze civilizzate decidono di creare i combattenti stregoni, ovvero i Witcher.

Lost in Space – II stagione (24 dicembre)

La serie con Molly Parker, Toby Stephens, Taylor Russell e Maxwell Jenkins torna su Netflix con la seconda stagione. Siamo 30 anni avanti nel futuro, in un modo diverso da quello che conosciamo. La famiglia Robinson, spedita nello spazio per una esperienza da sogno, scopre ben presto che la loro avventura si trasformerà in un incubo.

You – II stagione (26 dicembre)

Dopo il viaggio della prima stagione nella mente di Joe, bibliotecario apparentemente normale, scopriamo davvero cosa lo ha trasformato in un mostro ossessivo. Riuscirà a passare inosservato anche questa volta, o i fantasmi del passato lo porteranno a cedere?

Altre serie tv originali Netflix in uscita:

Team Kaylie – Parte II (2 dicembre)

Home for Christmas – I stagione (5 dicembre)

Il Prescelto – II stagione (6 dicembre)

Tre Giorni di Natale – I stagione (6 dicembre)

Triad Princess – I stagione (6 dicembre)

Virgin River – I stagione (6 dicembre)

Soundtrack – I stagione (18 dicembre)

Alexa & Katie – III stagione (30 dicembre)

Ares – I stagione (31 dicembre)

Il vicino – I stagione (31 dicembre)

Spectros – I stagione (31 dicembre)

The Gift – I stagione (31 dicembre)

Novità film Netflix dicembre 2019

Sul fronte cinema torniamo nel regno di Aldovia dove Amber e il suo principe Richard sono pronti per l’arrivo del primo erede in Un Principe per Natale: Royal Baby. Proposta completamente differente è I due Papi, film che ricostruisce l’alternanza tra papa Bendetto XVI (Anthony Hopkins) e Papa Francesco (Jonathan Pryce), tra accurate ricostruzioni e dialoghi più romanzati, un coraggioso racconto di uno dei fatti più insoliti della storia moderna.

Ryan Reynolds sarà invece protagonista di 6 Underground, un film d’azione diretto da Michael Bay, registra tra le altre cose della saga Transformers.

Film Originali Netflix

Dead Kids (1 dicembre)

Speciale di Natale di Porta Dos Fundos (3 dicembre)

Porta Dos Fundos: La Prima Tentazione di Cristo (3 dicembre)

Lets’s Dance (4 dicembre)

Un Principe per Natale: Royal Baby (5 dicembre)

Storia di un Matrimonio (6 dicembre)

6 Underground (13 dicembre)

I Due Papi (20 dicembre)

Altri film