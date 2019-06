Novità beauty: le migliori di giugno 2019

Novità beauty perfette per le vacanze, per il clima caldo, per il make-up estivo: tra i lanci di giugno 2019 sono tanti i prodotti di bellezza pensati appositamente per questo periodo dell’anno.

Dal primer Dior che uniforma il colorito fino alla crema idratante multifunzione che protegge dai raggi solari di Elizabeth Arden, passando per il travel kit Chanel, da portare in aereo, ecco le 7 novità beauty da tenere d’occhio questo mese.

Face & Body Primer Dior Backstage

Base che consente di perfezionare la pelle in un solo istante: le imperfezioni appaiono minimizzate, il colorito uniformato, illuminato e la tenuta del fondotinta è migliorata. La cute sembra rimpolpata. Effetto ritocco immediato. Contribuisce ad attenuare la visibilità dei pori del 45% e minimizza visivamente i piccoli rossori.

Pro: Assicura un effetto mat per tutta la giornata.

Prezzo consigliato: 35,26 euro

Hydra Beauty Le Voyage de Chanel

Trousse a rete che passa i controlli di sicurezza e risponde alle esigenze essenziali della pelle, esposta ai rischi intensi di disidratazione durante i tragitti in aereo, a causa dell’aria condizionata negli aeroporti e nei mezzi di trasporto.

Pro: racchiude un flacone 30 ml di Démaquillant Yeux Intense, un flacone 15 ml di Hydra Beauty Micro Sérum e la Crème in formato da viaggio 20 ml.

Prezzo consigliato: 90 euro

Rouge de Fruit di L’Occitane en Provence

Una serie di ingredienti raccolti dai frutteti soleggiati nel cuore della Provenza sono utilizzati per creare una straordinaria gamma di rossetti. Tra le novità beauty, La nuova linea di make-up è stata ispirata ai mercati della Provenza e dagli accattivanti aromi fruttati che arrivano dalle bancarelle riempiendo l’aria per stuzzicare i sensi.

Pro: tre nuance e tre gusti.

Prezzo consigliato: 19 euro

Luna 3 di Foreo

Il primo device disponibile sul mercato che combina una pulizia ultra delicata e igienica ad una varietà di massaggi rassodanti mirati controllabili tramite l’app Foreo For You. Luna 3 mette a disposizione le pulsazioni T-Sonic migliorate e fino a 650 utilizzi con una sola ricarica via USB.

Pro: design in silicone ultra igienico.

Prezzo consigliato: 199 euro

200 Spray Protecteur Douceur di Maria Galland

Spray solare altamente efficace con SPF 30 per viso e corpo che riduce al minimo il rischio di allergie al sole, in particolare per la pelle sensibile, è stata integrata solo una sostanza attiva: gliceridi vegetali che somministrano lipidi alla pelle e la rendono morbida e liscia impedendo l’inaridimento.

Pro: filtri UVA e UVB proteggono e prevengono l’invecchiamento cutaneo.

Prezzo consigliato: 38 euro

Patch Filler Microaghi di Collistar

Effetto riempitivo immediato multi-zona: un trattamento filler d’avanguardia che in sole due ore riduce le rughe grazie alla presenza di ben 700 microaghi di puro acido ialuronico, riuniti e concentrati in un patch grazie a un’esclusiva tecnologia. I microaghi penetrano nell’epidermide e si dissolvono, con un effetto riempitivo immediato e visibile in tempi record.

Pro: il cerotto aderisce perfettamente e inizia subito ad agire

Prezzo consigliato: 28 euro

Great 8 di Elizabeth Arden

L’ultima innovazione della linea Eight Hour è un prodotto di bellezza multi-tasking, tutto in uno: può essere utilizzato come base idratante, come primer e protezione SPF. Più di una crema idratante abituale, più di un SPF, è il prodotto all-in-one: perfeziona e protegge la pelle dalla luce del sole e dalla luce blu in ogni momento.

Pro: aiuta a compattere i radicali liberi.

Prezzo consigliato: 36 euro

