Offerte elettrodomestici per la cucina Black Friday 2019

Siete in cerca dei migliori sconti per il Black Friday 2019? Tante le proposte del 29 novembre con tante offerte Amazon per i piccoli elettrodomestici per la cucina a prezzi super interessanti. Dopo una settimana di maxi sconti, oggi sono i brand più noti a cogliere la nostra attenzione, con promozioni anche del 50%.

Gli elettrodomestici sono tra gli acquisti più frequenti in occasione del Natale. I frullatori ad immersione si affiancano agli estrattori, dandovi non solo una grande mano ai fornelli, ma mantenendo sempre più i nutrienti dell’alimento di base, al contrario dei loro antenati.

La novità è certamente la friggitrice ad aria, che grazie al calore che si crea nella camera di cottura vi permetterà di avere patate e altri cibi fritti senza olio e calorie. Le macchine da caffè sono sempre più utilizzate anche per tè e infusi, e sempre più professionali.

Se infine amate fare dolci, pizze, pane e cucinare risotti e vellutate cogliete l’occasione per regalarvi impastatrici e robot da cucina.

Vediamo insieme le migliori offerte Amazon per l’ultimo giorno di Black Friday per gli elettrodomestici da cucina, tutti firmati da grandi marche.

Frullatori a immersione

Bosch ErgoMixx Style

Potenza di 1000 W, per un frullatore ad immersione molto resistente. Design ergonomico e maneggevole, include vari chopper e fruste. Ha ben dodici livelli di regolazione della velocità.

Pro: funzione antischegge

Prezzo consigliato: 124,90 euro Prezzo Black Friday: 89,99 euro

Braun MQ5035 Sauce Mixer

Questo minipimer tagato Braun ha ben 21 velocità, regolabili con una semplice rotella. Il suo design antischizzi vi permetterà di avere la cucina sempre pulita dopo il suo utilizzo. Ha una potenza di 750 W, in dotazione avrete la frusta, il tritatutto in plastica e un bicchiere da 600 ml.

Pro: il sistema EasyClick permette di sostituire facilmente gli accessori

Prezzo consigliato: 85,00 euro Prezzo Black Friday: 45,90 euro

Kenwood Triblade Mixer

Il modello di casa Kenwood ha una potenza di 800 W, che può essere regolata durante la lavorazione. L’asta è in acciaio inox, non si ossida e non si rompe durante l’uso prolungato. In dotazione ci sono diversi accessori tra i quali lo schiacciaverdure, la frusta a filo e il bicchiere graduato.

Pro: impugnatura in materiale antiscivolo

Prezzo consigliato: 115,00 euro Prezzo Black Friday: 75,99 euro

Impastatrici e Robot da cucina

Kenwood Cooking Chef Gourmet

Il suo display vi propone 24 programmi automatici professionali per impastare e cuocere. Dispone di un cestello per cottura a vapore, planetaria con ciotola in acciaio inox, frusta a filo grosso, gancio impastatore e altri accessori.

Pro: 8 velocità differenti per cucinare piatti di ogni genere

Prezzo consigliato: 1.499,00 euro Prezzo Black Friday: 759,99 euro

Robot da Cucina Bosch

Questo robot da cucina multifunzione ha una ciotola xxl da 3,9 litri, e un bicchiere per il frullatore da 1,5 litri. Include accessori tra i quali minitritatutto, spremiagrumi e vari dischi per affettare.

Pro: imposta automaticamente la velocità corretta

Prezzo consigliato: 259,99 euro Prezzo Black Friday: 129,99 euro

Robot da Cucina Imetec Cukò

Questo multicooker è l’ideale per risotti, vellutate e pasta. Adatto per 4 porzioni, ha tre programmi automatici e dieci funzioni per cottura, regolabili grazie allo schermo digitale.

Pro: ricettario incluso

Prezzo consigliato: 299,00 euro Prezzo Black Friday: 205,93 euro

Friggitrici

Friggitrice Rotofry De’Longhi

Questa friggitrice ha la vasca antiaderente, oblò panoramico per il controllo della cottura, e una capienza di 1,2 kg. Grazie al cestello roteante angolato le pietanze vengono fritte con il 50% di olio in meno. Il sistema Easy Clean raccoglie l’olio.

Pro: vasca removibile per la pulizia

Prezzo consigliato: 200,00 euro Prezzo Black Friday: 109,99 euro

Philips Airfryer XL

In casa Philips ci propongono una friggitrice ad aria, ultimo ritrovato in questo campo. Basta un cucchiaio d’olio, il resto è fatto dal calore che si crea in camera di cottura, doratura e croccantezza comprese. Capacità di 1,2 kg e schermo digitale.

Pro: ridotta emissione di odori

Prezzo consigliato: 299,99 euro Prezzo Black Friday: 159,99 euro

Macchine da caffé

De’Longhi Magnifica S Cappuccino

Il brand italiano propone un modello che funziona con i chicchi o la polvere di caffé, con una tostatura tradizionale. Infatti macina i chicchi al momento, con 13 modalità differenti. La caraffa del latte permette la regolazione della schiuma.

Pro: spegnimento programmabile

Prezzo consigliato: 700,00 euro Prezzo Black Friday: 397,99 euro

Mini Macchina Espresso Bialetti

Questa macchinetta per caffé, the e solubili è ideale per cucine con poco spazio. La caldaia thermo-block assicura un caffè caldo fin dalla prima erogazione. Funziona a capsule.

Pro: 32 capsule omaggio

Prezzo consigliato: 59,90 euro Prezzo Black Friday: 29,99 euro

Nescafé Dolce Gusto

Oltre che una efficiente macchina per il caffè è un ottimo elemento d’arredo per la cucina grazie al suo design. Per bevande solubili in capsule. Serbatoio rimovibile da 1,2 litri.

Pro: spegnimento automatico dopo 1 minuto

Prezzo consigliato: 89,99 euro Prezzo Black Friday: 49,00 euro

Estrattori

Estrattore Panasonic Slow Juicer

Questo estrattore opera senza lame grazie alla sua tecnologia di pressatura a bassa velocità, che garantisce la massima resa del succo e conserva i nutrienti.

Pro: elevata silenziosità

Prezzo consigliato: 219,99 euro Prezzo Black Friday: 137,65 euro

Philips Viva Collection

Chiudiamo con questo estrattore senza lame che grazie alla tecnologia Gentle Squeezing divide il succo dalla polpa. Il suo design orizzontale occupa meno spazio. La funzione Quick Clean pulisce in 90 secondi.

Pro: componenti lavabili in lavastoviglie

Prezzo consigliato: 200,99 euro Prezzo Black Friday: 89,99 euro

