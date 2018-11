Pippa Middleton e suo marito James Matthews hanno rivelato il nome del loro bambino: la sorella di Kate Middleton, secondo quanto riportato dal quotidiano Mail on Sunday, ha chiamato il primo figlio Arthur Michael William.

Il nome del piccolo, nato lo scorso 15 ottobre, è rimasto celato fino a poche ore fa, quando il Mail on Sunday e la rivista Hello! lo hanno svelato, e prenderebbe spunto e renderebbe omaggio a vari componenti della famiglia, ma non solo. Comunque ha un afflato decisamente “reale”.

Arthur infatti è uno dei nomi da sempre nella tradizione dei Windsor, secondo nome del Principe Carlo, del Principe Louis e del Principe William.

Il nome Michael invece proviene dalla famiglia di entrambi i genitori: oltre ad essere il nome del padre di Pippa e della Duchessa di Cambridge, Michael era il fratello di James, scomparso a soli 22 anni nel 1999, dopo aver scalato la vetta del Monte Everest. Anche l’altro fratello, Spencer Matthews, ha scelto ha scelto questo come terzo nome di suo figlio Theodore, nato lo scorso settembre.

Il terzo nome, William, potrebbe essere un omaggio al Principe.

Il primo figlio della coppia non è stato ancora immortalato dai flash dei paparazzi inglesi, anche se Pippa e James sono stati fotografati a passeggio con la carrozzina pochi giorni dopo la nascita del loro primogenito.

Il piccolo Arthur è nato al St Mary’s Hospital, a Londra, stesso ospedale nel quale sono nati i suoi cugini, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, da poco apparso in una nuova foto ufficiale con mamma Kate e nonno Carlo. A maggio, proprio poche settimane dopo la nascita del più piccolo di casa Windsor, nato lo scorso 23 aprile, Pippa Middleton aveva annunciato di aspettare il suo primo figlio con James Matthews, sposato esattamente un anno prima, il 20 maggio 2017.

Un anno pieno di bambini e gravidanze per la famiglia reale inglese, con la nascita del Principe Louis, quella di suo cugino Arthur, e la gravidanza di Meghan Markle, mamma nella primavera 2019.