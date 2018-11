Il Principe Carlo, durante la sua visita presso l’Australia House, ha svelato alcuni dei possibili nomi del figlio del Principe Harry e di Meghan Markle. Secondo quanto detto da neo settantenne Carlo, ribattezzato ‘nonno Galles‘ dai principini George e Charlotte, la scelta potrebbe ricadere su Kylie e Sean, nomi caldamente consigliati alla coppia di futuri genitori durante la visita di stato dello scorso ottobre in Australia.

Due nomi quindi non tradizionali per la Famiglia Reale, nella quale si usa dare nomi già presenti tra gli avi, come già fatto da Kate Middleton e il Principe William con George, Charlotte e Louis. I nomi più consueti e gettonati sono in realtà Albert per un maschietto e Victoria per una femminuccia, in onore dei sovrani del passato.

Siamo però ormai abituati alle sorprese di Meghan e Harry, come la scelta di vestire di bianco e di indossare il velo nonostante la perplessità della Regina Elisabetta II, quindi i bookmaker inglesi continuano a puntare su Diana, un gesto in memoria di Lady D che metterebbe definitivamente i duchi di Sussex al primo posto nel cuore degli inglesi, ma anche su nomi completamente nuovi, quali Alison e Grey, nome sia maschile che femminile, tra i preferiti secondo il The Sun da Meghan Markle.

Il Principe Carlo ha affermato di aver consigliato alcuni nomi lui stesso, e dato il suo legame speciale con Meghan Markle chissà che i suoi suggerimenti non vengano ascoltati. Mancano ancora cinque mesi per la nascita del bambino, prevista per aprile, quindi la ricerca del nome perfetto è ancora aperta.