Regali per viaggiatori: 15 idee per Natale

I regali mirati sono sicuramente i più graditi e DireDonna oggi vi aiuta a scegliere idee regalo per Natale per i viaggiatori. Le possibilità in questo campo possono variare molto, già partendo dalla distinzione tra semplici amanti dei viaggi e chi di questo stile di vita ha fatto il suo lavoro, tra viaggiatori più o meno esperti.

Senza dubbio la prima idea può essere una valigia, ma se non volete cadere nel prevedibile abbiamo tante alternative per voi.

Per i giovanissimi sicuramente una fotocamera con stampa istantanea può essere un’ottima scelta, o un simpatico diario di viaggio dai richiami pirateschi.

Per chi ama lunghi tragitti in comodità il cuscino per il collo o i set organizer sono certamente da valutare. Insomma, la lista può essere lunga, specie se si parla di chi è sempre in movimento in giro per il mondo. Possiamo allora tenere in considerazione regali più professionali come una fotocamera GoPro o uno zaino da trekking.

Vediamo insieme 15 idee per Natale tra le quali scegliere per i regali per viaggiatori.

15 idee regalo per viaggiatori

Ebook Reader Kindle Paperwhite

Durante i lunghi viaggi in molti amano leggere. Perché quindi non avere tutta la vostra libreria a portata di click. Grazie al dispositivo Kindle potrete leggere gli ebook ovunque voi siate. Il più acquistato su Amazon.

Prezzo consigliato: 129,99 euro

Custodia porta passaporto

Per un regalo low budget ma sempre utili consigliamo questa custodia porta passaporto. Realizzato finemente, è un regalo molto elegante, e ha una particolarità: sulla custodia è disegnata una mappa del mondo forata, in questo modo con un semplice punto con ago e filo è possibile segnare i luoghi già visitati.

Prezzo consigliato: 10,99 euro

Videocamera GoPro hero7

Una videocamera da viaggio di ultima generazione è il regalo ideale per chi ama filmare i luoghi delle proprie avventure. Si tratta di una action camera, che realizza video fluidi, l’illuminazione regolabile e con riduzione dei rumori.

Prezzo consigliato: 429,99 euro

Set 6 organizzatori da viaggio Ducomi

Gli organizer sono ormai diffusi anche nelle nostre case, e servono per conservare (in questo caso trasportare) tutto ciò che ci serve in maniera ordinata e nel minore spazio possibile. Questo set è composto da 6 contenitori in nylon impermeabile per abiti e accessori.

Prezzo consigliato: 10,99 euro

Adattatore universale da viaggio

Per risolvere l’ormai vitale problema di ricarica di smartphone e elettrodomestici portatili ecco un adattatore universale da viaggio, con porte usb e per differenti modelli e marchi di cellulari, tablet e reader, con spina richiudibile inclusa.

Prezzo consigliato: 13,99 euro

Cuscino da viaggio Penveat

Chi non ha avuto spiacevoli dolori dopo un lungo viaggio, ecco quindi la soluzione. Il modello di cuscino ergonomico da viaggio che vi proponiamo non è necessariamente da bambini per il suo design, è adatto a tutte le età e tra i più acquistati su Amazon.

Prezzo consigliato: 8,09 euro

Selfie Stick

Il bastone da selfie non è affatto passato di moda, anzi. Nuovi sensori per scattare, cavalletto mono e treppiede, comandi bluetooth. Un semplice autoscatto diventa una vera e propria foto professionale.

Prezzo consigliato: 12,98 euro

Taccuino da viaggio in pelle

Un regalo adatto ad ogni età, realizzato in pelle e con una chiusura vintage stile piratesca. Per chi ama raccogliere appunti durante i propri viaggi con stile. I fogli sono ad anelli quindi si possono cambiare una volta terminati.

Prezzo consigliato: 9,99 euro

Zaino da viaggio The North Face

Spazioso zaino compatto da viaggio o da trekking. Disponibile in tante tonalità differenti, ha spallacci sagomati per un maggior comfort, con passante riflettente per luci, cerniere lampo e ampio scomparto anteriore con organizer.

Prezzo consigliato: 95,00 euro

Auricolari Wireless HomScam

Gli auricolari wireless sono comodissimi in viaggio e durante le attività sportive, non avendo fili. Sono regolabili attraverso il vostro smartphone tramite bluetooth. Non vi sembrerà neanche di indossarli.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini

Le fotocamere istantanee sono simili alle più classiche polaroid e stampano la vostra foto all’istante. Questo modello Fujifilm ha il selfie mirror, disponibile in vari colori, ed è molto facile da usare, anche per i meno esperti, per un ricordo immediato del viaggio.

Prezzo consigliato: 84,99 euro

Tazza termica da viaggio Wilford & Sons

La tazza termica è ormai un classico gadget per chi viaggia per diletto o per lavoro. Conserva il calore per 4 ore, e invece ben 8 ore il freddo. Chiusura in silicone con pulsante, è lavabile anche in lavastoviglie.

Prezzo consigliato: 21,99 euro

Valigia Samsonite

Disponibile in varie dimensioni e colorazioni, ha un’ampia tasca frontale, con logo, tirelli e decorazioni in acciaio. Leggera, resistente e di qualità, è l’ideale per chi viaggia spesso grazie ai materiali molto durevoli.

Prezzo consigliato: 139,00 euro

Asciugacapelli da viaggio Braun Satin Hair 1

Un ottimo alleato in viaggio è sicuramente l’asciugacapelli portatile. Questo modello abbina la comodità delle dimensioni ridotte alle funzionalità più moderne. 1200 W, 2 livelli di temperatura, beccuccio per lo styling.

Prezzo consigliato: 19,68 euro

Portagioie da viaggio Wodison

Realizzato in morbido velluto, questo portagioie da viaggio si richiude occupando pochissimo spazio. Protegge i gioielli da danni e sporco, i ganci hanno delle comode clip con un’ottima chiusura.

Prezzo consigliato: 15,99 euro

