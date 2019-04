La Regina Elisabetta II avrebbe fatto visita a Meghan Markle a Frogmore Cottage in questi giorni, prima del parto. Secondo il The Sun, infatti, Sua Maestà avrebbe incontrato il Duca e la Duchessa di Sussex nella loro nuova residenza di campagna. Pare che la Regina avrebbe visto anche la madre di Meghan, Doria Ragland. Il parto di Meghan dovrebbe essere imminente, a meno che il Royal Baby non sia già nato, come in molti sostengono. In quel caso, la visita di Sua Maestà sarebbe di tutt’altra natura.

Infatti, i due quasi genitori avrebbero deciso di non diffondere la notizia della nascita se non dopo aver introdotto il Royal Baby a parenti e amici.

Ecco quindi una delle possibili motivazioni della visita della Regina Elisabetta a Meghan Markle. Secondo fonti reali del The Sun, Sua Maestà è stata accompagnata anche da altri membri della famiglia reale, una visita che ha deliziato Meghan e Harry. Per i bene informati anche Kate Middleton e il Principe William nei giorni scorsi hanno fatto visita ai Duchi di Sussex, oltre a Zara e Mike Tindall.

Il Royal Baby è nato o è in arrivo nelle prossime ore? Per ora tutto tace, ma pare che la Regina volesse solo dare il benvenuto formale alla coppia nella loro nuova casa. Frogmore Cottage è solo a 800 metri dal Castello di Windsor, ed è stata recentemente rinnovata per la cifra di circa 3 milioni di sterline.

Costruito nel 1680 dall’architetto di Carlo II, il cottage di Frogmore è stato una residenza reale dal 1792. Prende il nome dalle rane che hanno sempre vissuto nella zona paludosa bassa. Nel 1923, i genitori della Regina, il futuro Giorgio VI e la Regina Madre, trascorsero parte della loro luna di miele lì.

La Sovrana, 93 anni lo scorso 21 aprile, mette così a tacere le voci sui presunti scontri, specie dopo il gossip secondo il quale Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero presentare il bambino sulla copertina di Vogue.