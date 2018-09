Appuntamento al Sana 2018 di Bologna per il mondo del bio: più di 52.000 metri quadrati di esposizione dedicata all’alimentazione biologica, alla cura del corpo naturale e bio e al green lifestyle, oltre a un ricco programma convegnistico e di incontri programmati tra aziende e buyer internazionali.

“Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di Sana; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. Sana è portavoce di un comparto, quello del biologico e del naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto trasformarsi da settore di nicchia a driver di crescita e innovazione. Il bio e il naturale sono presenti ormai in tutti gli aspetti del quotidiano e guidano le scelte d’acquisto di un numero crescente di consumatori, sempre più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e della salute: con il contributo di FederBio. Sana ne offre una vetrina completa che comprende tutta l’ampia offerta di questo mercato, riservando spazio ai prodotti di eccellenza e alle ultime tendenze”, ha detto Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere.

Sono 4 i padiglioni (21, 22, 31 e 32) riservati all’alimentazione biologica, settore che propone prodotti alimentari, macchinari per la lavorazione e il packaging, attrezzature per l’agricoltura, servizi, enti di certificazione e tutti i protagonisti della filiera agroalimentare bio. I padiglioni 25 e 26 sono destinati alla cura del corpo naturale e bio, con la presentazione di cosmetici di origine naturale e biologica, integratori alimentari, piante officinali e trattamenti per il corpo green. Si colloca al padiglione 19, invece, l’area green lifestyle dedicata a prodotti e soluzioni sostenibili per ogni aspetto della quotidianità.

Decine gli appuntamenti per formazione, aggiornamento e presentazione novità organizzati da Sana, enti, associazioni e aziende.

Sono più di 950 quest’anno le aziende che portano in fiera le più recenti innovazioni; tra queste, i visitatori saranno chiamati a votare le proprie preferite, una per ogni categoria merceologica. I prodotti che otterranno più preferenze si aggiudicheranno il Sana Novità Award, a cui si aggiungerà il premio speciale #BloggerForSana, assegnato dalle 6 blogger ufficiali della manifestazione. La cerimonia di premiazione è in programma domenica 9 settembre.

Le date

BolognaFiere ospita Sana 2018 dal 7 al 10 settembre.

I biglietti

L’ ingresso giornaliero costa 12 euro, 10 euro se acquistato online.

Il Sana Pass, l'abbonamento valido per i 4 giorni di manifestazione da acquistare esclusivamente online, costa 20 euro (non è disponibile alle casse in Fiera).

Orari

Sana 2018 è aperto venerdì 7, Sabato 8, domenica 9 settembre dalle 9.30 alle 18.30 .

. Lunedì 10 settembre dalle 9.30 alle 17.

Espositori di Sana 2018