Stupire sì, ma con classe: è questo il diktat della manicure più cool della prossima stagione, che prevede colori di smalti in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2018-19.

Ecco allora che le nuance con cui impreziosire le unghie non conoscono mezze misure e passano dal nude più chic al nero più brillante, vanno dal classico rosso, con venature bordeaux al grigio fumoso, proprio come i colori della moda, in voga da autunno.

I finish? Mat e metallizzato, glitterato e velvet, senza dimenticare le declinazioni brillanti e luminose.

Queste le indicazioni delle passerelle di Milano, Parigi, New York e Londra; le case cosmetiche, da parte loro, hanno iniziato a suggerire le prime proposte e la redazione di Diredonna è pronta con una nuova selezione degli smalti più belli che presto indosseremo.

Viola: la tinta Pantone 2018 è declinata da O.P.I nella collezione dedicata a Grease in una nuance intensa e lucidissima (14 euro circa).

Nude: must di stagione. Marc Jacobs lo vuole tendenze al rosa, in finish brillante (20 euro circa).

Grigio: una nuance canna di fucile quella proposta dai nuovi Dior Vernis, effetto gel, dal finish levigato e impeccabile (27 euro circa).

Rosso mat: come previsto nei Vernis Velvet di Chanel, un risultato opaco dall’inedito effetto velluto (25 euro).

Rosso scuro metallizzato: Givenchy ha in serbo Cosmic Night, un lucido brillante da portare anche su unghie corte (24 euro circa).

Nero: lucidissimo, come il Jagua Ink di Guerlain, della collezione Le Petite Robe Noire, colore vivo e profumo incluso (22 euro circa).

Verde glitterato: il più cool? Di Deborah Lippmannn una cascata di pailletes in nuance bottiglia (20 dollari su net-a-porter.com).

Tinte a specchio: Kiko ha pronta per l’autunno la collezione Dark Treasure, 5 nuance, tra cui un grigio scuro, multi-riflettente (5 euro circa).

Rosa ibisco: tra le 4 tonalità di Proenza Schouler per Lancôme c’è Pink Chroma, un rosa fragola brillante e intenso (26 euro circa).