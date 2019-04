Ikea e Sonos cambiano l’atmosfera della casa, migliorandola ancora una volta e puntando tutto sul rapporto tra suono e luce: il colosso svedese, in occasione del Fuorisalone 2019, ha presentato i primi prodotti appartenenti alla serie Symfonisk, sound device che rappresentano un’assoluta novità.

L’unione dell’expertise delle due aziende, alla loro prima collaborazione, ha dato vita a Ikea Symfonisk, qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima, sia per la qualità del design che per la nitidezza del suono. Gli articoli Symfonisk sono quindi i protagonisti assoluti della Milano Design Week secondo Ikea: la nuova gamma è, infattim in esposizione in via Tortona 32 con l’evento Feel Home, visitabile dal 9 al 14 aprile e tra i numerosi appuntamenti inseriti nel circuito di Tortona Design District.

Symfonisk di Ikea è nato solo dopo un lungo dialogo creativo con Sonos, azienda statunitense leader dell’elettronica di consumo: le sfide, all’inizio della progettazione, erano molteplici. Gli obiettivi puntavano sul garantire un prodotto di altissima qualità a prezzi accessibili, riuscire a proporre un oggetto che fosse tanto funzionale quanto d’atmosfera, unire l’emozione scatenata dal suono a quella provocata dalla luce. Come sottolinea Björn Block, Business Leader di Ikea Home Smart presso Ikea of Sweden: “Per Ikea i prodotti per una casa smart non sono semplici gadget tecnologici, ma soluzioni pensate per migliorare la vita quotidiana: ti aiutano a creare la giusta atmosfera, a rendere la tua casa più comoda e a farti sentire al sicuro. La collaborazione con Sonos ne è un esempio: offre un sound di alta qualità e dal prezzo accessibile, dando vita a un oggetto di design straordinario che, speriamo, entrerà nelle case della maggioranza delle persone“.

Symfonisk, la nuova serie di Ikea insieme a Sonos

Ma cosa rende così speciale Symfonisk? La serie, che sarà in commercio a partire da agosto 2019, include una lampada da tavolo con cassa Wi-Fi e una cassa Wi-Fi da scaffale, come se fosse un libro che emette suoni e musica. Entrambi i prodotti sono compatibili con gli articoli di Sonos e controllabili attraverso l’app di Sonos, di utilizzo intuitivo.

Per realizzare la gamma lo scambio tra le due aziende è stato fondamentale, in quanto, come affermato da Tad Toulis, Vicepresidente del design di Sonos: “Questa partnership si fonda sulla passione, sui valori e sulle competenze che accomunano le nostre due aziende. Ikea e Sonos riconoscono l’importanza di un grande sound e gli effetti positivi che quest’ultimo può avere sulla vita quotidiana della maggioranza delle persone. Se non avessimo collaborato non saremmo stati in grado di sviluppare o realizzare questi prodotti“.

Symfonisk lampada da tavolo con cassa Wi-Fi, caratteristiche e prezzo

Gli articoli che compongono la collezione Symfonisk sono due (per ora). Il primo, unico nel suo genere, è la Symfonisk lampada da tavolo con cassa Wi-Fi, capace di offrire un suono di altissima qualità e, contemporaneamente, il calore della luce. Come sottolinea Iina Vuorivirta, una dei designer di IKEA of Sweden che hanno progettato la nuova linea: “Volevamo mettere in discussione l’estetica tradizionale dei dispositivi hi-tech. La lampada con cassa Wi-Fi si ispira in parte ai caminetti, capaci di emettere sia una luce calda che suoni“.

Un oggetto di design che è facilmente adattabile ai più diversi stili di arredamento e a differenti stanze: sta bene in salotto come in cucina, in bagno come in camera da letto. In poche parole, ovunque si voglia creare un’atmosfera intima e accogliente. Il prezzo consigliato per la lampada Symfonisk Ikea, in vendita da agosto 2019 e disponibile sia in bianco che in nero, è di 179 euro.

Symfonisk cassa Wi-Fi da scaffale, caratteristiche e prezzo

La Symfonisk cassa Wi-Fi da scaffale non è da meno, essendo multifunzionale e di altà qualità, sia in termini di design che di suono. Collegabile a diversi dispositivi, il suo aspetto si integra benissimo con ogni parte della casa, rendendo la sua versatilità una delle caratteristiche vincenti: si può nascondere, mettere in mostra, inserire in libreria come se fosse un volume, fissare ai binari della cucina grazie ai ganci.

Leggerissima, essendo che pesa solo 3 kg, ha un costo davvero ridotto se si pensa all’ottimo rapporto qualità prezzo: in vendita da agosto 2019 e disponibile sia in bianco che in nero, sarà acquistabile a 99 euro.