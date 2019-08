The Politician: la nuova serie tv Netflix con Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow debutta su Netflix nella nuova serie tv The Politician, ideata da Ryan Murphy.

Lo show, disponibile sulla piattaforma streaming da settembre, racconta in maniera sarcastica il sogno di un adolescente di arrivare alla Casa Bianca come Presidente degli Stati Uniti.

Nel cast anche Dylan McDermott e Jessica Lange. Hollywood Reporter ha svelato le prime immagini della serie.

The Politician è una serie comedy in 8 episodi, creata da Brad Falchuk, Ian Brennan e Ryan Murphy, autore ora su FX con Pose 2. La trama, che può sembrare quella di un teen drama, ha però anche dei reali e forti appigli politici e satirici nell’America di Trump. Si preannuncia già come uno degli show più pungenti e chiacchierati dei prossimi mesi.

La trama

La serie racconta il travagliato percorso di un adolescente che mira alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Payton Hobart, un ricco studente di Santa Barbara, è certo di una cosa fin da bambino: un giorno, non troppo lontano, diventerà il Presidente degli Stati Uniti. Ma cosa c’è di più infido del mondo della politica? Quello della scuola, ovvio. Payton dovrà prima essere eletto Presidente del Corpo Studentesco, poi assicurarsi un posto a Harvard per arrivare alla sua meta. I suoi nemici saranno però gli spietati compagni di classe. Riuscirà a fare tutto ciò senza ledere la sua moralità?

Il cast

Gwyneth Paltrow torna al fianco di Ryan Murphy su Netflix in The Politician, dopo l’esperienza in Glee nei panni della professoressa Holly Holliday. L’attrice interpreterà la madre adottiva del protagonista. Con lei anche la musa del regista, Jessica Lange, Dylan McDermott e Bette Midler. Ben Platt sarà Payton Hobart, unico ruolo svelato per il momento insieme a quello della Paltrow.

Data di uscita

The Politician uscirà in tutti i paesi sulla piattaforma Netflix il 27 settembre 2019. Per ora non è noto se si tratti di una serie antologica (come American Horror Story e American Crime Story dello stesso Murphy), di una stagione unica o se nel 2020 arriverà la seconda stagione.