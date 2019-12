Unghie con brillantini: idee per la nail art di Capodanno

Se siete alla ricerca di idee per la nail art di Capodanno, sappiate che le unghie con brillantini sono non solo una delle tendenze più amate del momento, ma anche la proposta perfetta per brillare fino all’alba nella notte più lunga e scoppiettante dell’anno!

A Natale le cene coi parenti e la festività religiosa invitano a una certa sobrietà, sia nel look che nella manicure, facendo optare per i colori di smalto della tradizione sì, ma in versioni eleganti. La notte del 31 dicembre, invece, si passa di solito con gli amici, in giro per veglioni, piazze, in montagna o – perché no – a casa. L’imperativo, per accogliere il nuovo anno, è senz’altro essere scintillanti all night long, e in questo la nail art di Capodanno può aiutare.

Naturalmente è fondamentale che le unghie coi brillantini si abbinino all’outfit scelto ma anche al tipo di serata. Se il look è semplice, e si indossa per esempio un abito di velluto rosso o nero, sarà possibile sbizzarrirsi con il design. In caso contrario meglio puntare su soluzioni più semplici. Se si va in discoteca, ogni eccesso è permesso; mentre, se siete a una cena elegante, meglio scegliere una nail art più sobria.

Ecco le idee per la nail art di Capodanno da copiare o da cui lasciarsi ispirare per le unghie con brillantini.

5 nail art di Capodanno con brillantini