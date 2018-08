Domenica scorsa i fan di Kate Middleton – e del suo stile unico – sono stati accontentanti: hanno infatti potuto scorgere la Duchessa di Cambridge durante un’uscita a sorpresa con la Regina Elisabetta a Balmoral, in Scozia.

Sua Maestà si trova, infatti, come sempre in vacanza nel nord del paese, e il principe William e la moglie l’hanno raggiunta per trascorrere un po’ di tempo in famiglia. Kate Middleton è stata immortalata insieme a Elisabetta e William a bordo dell’auto che li accompagnava a messa in chiesa nel villaggio di Crathie, nei pressi del castello di Balmoral.

La Duchessa è apparsa sorridente in un elegante abito cappotto grigio, con bordino nero su colletto e bottoni, secondo Town & Country un modello Catherine Walker, abbinato a un fascinator nero.

Kate si sta godendo il congedo di maternità, limitando le apparizioni pubbliche ma tuttavia facendosi vedere spesso. Negli ultimi mesi è stata avvistata durante diversi eventi familiari, tra cui la parata Trooping the Colour in onore della Regina, il battesimo di Louis, quando la famiglia dei Cambridge è apparsa per la prima volta unita con tutti e 5 i suoi membri presenti, e poi una partita di polo di beneficenza a cui William ha partecipato.

Le vacanze di William e Kate, invece, sono trascorse lontane da occhi indiscreti, sull’isola caraibica di Mustique, finché la coppia non ha raggiunto la sovrana in Scozia. Tra l’altro la visita è stata anche l’occasione per un rito di passaggio di cui è stato protagonista il principe George: il piccolo, all’età di 5 anni, ha sparato i suoi primi colpi di fucile durante la caccia alla pernice, una tradizione locale a cui partecipa da sempre anche l’aristocrazia.

Durante l’estate, a visitare la regina nel castello sono passati il principe Carlo, la principessa Anna, Zara Tindall, il principe Edoardo, Sophie Wessex, la principessa Beatrice e Lady Louise Windsor. Nessuna traccia, pare, dei neo sposi principe Harry e Meghan Markle. In passato, la principessa Eugenia aveva raccontato a HELLO! Magazine: “È il posto più bello della terra, credo che la nonna sia più felice lì. Penso che lei ami davvero molto le Highlands. Passeggiate, picnic, cani, molti cani – ci sono sempre cani – e persone che entrano e escono continuamente, è una base perfetta per la nonna e il nonno, perché noi possiamo andare a trovarli lassù, dove c’è spazio per respirare e correre”.