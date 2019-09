Venezia 76, i migliori look sul settimo red carpet

La noia corre sul settimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019: lontane le star hollywoodiane, il tappeto rosso è di influencer e volti tv che davvero poco regalano in fatto di glamour.

A Venezia 76 è stato il giorno del Premio Pietro Bianchi al giornalista del Tg1 Vincenzo Mollica, riconoscimento del SNGCI, il sindacato Nazionale dei Giornalisti italiani, assegnato ogni anno, d’intesa con la Biennale.

Tre i film in concorso per il Leone d’oro: Guest of honour di Atom Egoyan, che torna al Lido a distanza di quattro anni da Remember con un nuovo dramma, il ceco The Painted Bird di Václav Marhoul, film storico in bianco e nero dal romanzo di Jerzy Kosiński, e il dramma grottesco About Endlessness dello svedese Roy Andersson. È stati anche il giorno di 45 seconds of Laughter di Tim Robbins e la sua Actors’ Gang, la compagnia con i carcerati di un penitenziario di massima sicurezza in California, del fondatore di Emergency Gino Strada testimonial del documentario Beyond the Beach: The Hell and the Hope di Graeme A. Scott e Buddy Squires che racconta il lavoro della Ong dall’Iraq al Mediterraneo. Infine, la strana coppia Achille Lauro (in completo Gucci) e il sempre strepitoso Terry Gilliam per il corto sociale Happy Birthday.

A movimentare la giornata è stato l’arrivo da star di Chiara Ferragni con Fedez al seguito: followers ululanti e fotografi schierati per i Ferragnez che poi hanno trascorso il pomeriggio visitando la Biennale Arte all’Arsenale. Prevista oggi la première di Chiara Ferragni – Unposted a cui seguirà un party con 300 invitati, nell’ex palazzo abbandonato Donà Giovannelli (recentemente acquistato dalla società di Paolo Barletta, socio del brand Ferragni). L’allestimento sarà curato da Alessandra Grillo, la stessa wedding planner delle nozze a Noto.

I look in Laguna? Ecco i 5 degni di nota.