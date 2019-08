Zaino scuola 2019-20, i migliori per bambina e bambino

L’ultima campanella non ha suonato da molto, eppure i ragazzi già pensano al rientro e sono alla ricerca dello zaino scuola 2019-20 perfetto: per questo la nostra redazione ha scovato i modelli migliori per bambina e bambino puntando su una marca storica sinonimo di qualità e moda, Seven.

Seven, va da sé, è da sempre sinonimo di zaino. A contraddistinguere i suoi prodotti, da oltre 40 anni, sono idee coloratissime, che accontentano i giovani di oggi – sempre alla ricerca di uno stile unico e di un design innovativo e funzionale – ma anche le mamme, grazie alle proposte di qualità.

Abbiamo scelto, valutando le caratteristiche, le tendenze e le recensioni su Amazon, i migliori zaini per bambina e bambino da portare in spalla nell’anno scolastico 2019-20, perfetti per le primarie e per le medie.

Zaino scuola 2019-20 per bambina Seven Advanced Roses Girl

A tutto fashion: non può essere altrimenti per lo zaino per lei, che alla comodità e alla capienza unisce uno stile femminile e contemporaneo. Seven Advanced Roses Girl ha colori fluo, i più trendy quest’anno, un pattern di rose con foglie stile Paisley sul fondo e l’applicazione di patch a forma di corona sulla tasca davanti.

Molto capiente (30 litri), ha una pratica divisione dello spazio: tasca interna porta tablet; tasca interna “segreta” nello scomparto principale; tasca frontale attrezzata. Comodissimi gli spallacci (imbottiti con il sistema Soft Foam e rivestiti in tessuto, rete traspirante e con maniglia integrata) e lo schienale ergosystem preformato. Gli inserti rifrangenti faranno stare più tranquille le mamme quando fa buio presto.

Pro: ottima capienza, grande comodità di spallacci e schienale, inserti rifrangenti per una sicurezza a 360°.

Recensioni: i commenti sottolineano la cura dei dettagli, la capienza, la buona distribuzione dello spazio e la robustezza dello zaino.

Prezzo consigliato 45 euro.

Acquista qui

Zaino scuola 2019-20 per bambino Seven Advanced Dice Boy

Chi ha dei figli maschi sa che a volte, in fatto di abbigliamento e accessori, possono essere più complicati delle bambine. Il Seven Advanced Dice Boy è lo zaino perfetto per accontentarli tutti. Ha un design dai colori decisi, grafiche discrete ma anche particolari da “vero duro”, come il patch ispirato alle icone dei bikers, tra dadi, assi di picche e fiamme.

La capienza di 30 litri è ben divisa in scomparti, la comodità è assicurata dagli spallacci imbottiti con il sistema Soft Foam e dallo schienale ergonomico, la sicurezza dai dettagli rifrangenti. Alto il tasso di predisposizione alla tecnologia (proprio come quello dei ragazzi di oggi), grazie alla tasca laterale con USB Plug (per posizionare all’interno il power bank e all’esterno lo smartphone) e la tasca porta tablet/PC. Non potranno farne a meno neppure nel tempo libero.

Pro: design coinvolgente, capienza, praticità delle molte tasche, comodità di spallacci e schienale.

Recensioni: gli utenti sottolineano la felicità dei bambini, la robustezza del prodotto e la comodità delle varie tasche.

Prezzo consigliato 58 euro.

Acquista qui